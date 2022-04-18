Школьная «продленка» начнет жить по-новому

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальных школах, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение спикера Вячеслава Володина.

«Группы продленного дня станут частью образовательного процесса. Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, внесенного депутатами, за что я им благодарен», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что, согласно законопроекту, решение об открытии групп продленного дня будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей. Также, по его словам, на «продленке» наряду с присмотром и уходом за детьми должна будет осуществляться подготовка к образовательным занятиям, а также будут работать кружки и секции, проводиться культурные мероприятия, что станет частью образовательного процесса.

«Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня», - добавил он.

По его словам, сегодня только в трети российских школ работают группы продленного дня, поэтому важно, чтобы федеральные нормативные акты гарантировали создание таких групп в школах.

Володин также напомнил, что 13 февраля в своем Telegram-канале он запустил опрос о необходимости единых стандартов работы групп продленного дня в начальной школе. Он отметил, что в результате 72% пользователей мессенджера проголосовали за то, чтобы это положение появилось в федеральном законодательстве.

