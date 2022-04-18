Инфляцию в России перестанут сдерживать

Банк России не будет торопиться с приведением инфляции к цели, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на Ясинской (апрельской) международной конференции, организованной Высшей школой экономики. Причиной такого подхода является пока еще не завершившийся процесс структурных изменений в российской экономике.

ЦБ ждет возвращения инфляции к целевому показателю в 4% в 2024 году, напомнила Ксения Юдаева. «В связи с проблемами с логистикой и импортом в этом году будет, наверное, повышенная инфляция частично за счет этих структурных изменений относительных цен. Нам не нужно пытаться прямо в этом году достигать цели по инфляции, нужно дать возможность структурным изменениям произойти», — цитирует Ксению Юдаеву «Интерфакс».

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Также первый зампред ЦБ не верит, что импорт будет полностью замещен. «Я, честно говоря, в 100-процентное импортозамещение не верю. Я, скорее, думаю, будет поиск новой логистики, новых поставщиков. Нужно дать возможность этим процессам завершиться, мы это будем учитывать в денежно-кредитной политике», — добавила она.

Годовая инфляция в России на 8 апреля 2022 года, исходя из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась почти до 17,5% (максимума с февраля 2002 года, когда она составляла 17,7%) с 16,7% на конец марта, 9,2% на конец февраля, 8,7% на конец января и 8,4% на конец декабря.

Заявления о том, что ЦБ РФ не будет торопиться с приведением инфляции к целевому уровню, стоит рассматривать в качестве сигнала о достаточно мягкой денежной политике, пояснил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Иными словами, действия регулятора не будут избыточно жесткими, дабы в борьбе с ценами не создавать препятствия для развития экономики.

Однако, как предупредил аналитик, стоит помнить об особенностях инфляционных факторов в России. Значительная часть ценового давления формируется из-за постоянных высоких ожиданий слабости рубля, которые создаются целенаправленно для сведения бюджетного баланса в ущерб макроэкономической стабильности и развитию внутреннего экономического ресурса.

Как оказалось, Россия — это далеко не 2% мирового ВВП, а 6-8% реальной мировой экономики, что является неплохим результатом. Даже обязательная продажа 80% экспортной выручки привела к укреплению рубля. Сегодня также отсутствует необходимость формирования валютных резервов по прежней схеме. То есть 30-50 млрд долларов экспортных доходов в год, которые ранее направлялись на резервирование, можно исключить из схемы слабого рубля.

Все эти доходы, считает Андрей Кочетков, было бы логично направить на развитие отраслей, замещающих импорт. Собственно говоря, Россия уже является самодостаточной по базовым потребностям, но стоит расширить работу в данном направлении. В достаточно короткие сроки это позволит уменьшить зависимость от внешних поставок, что положительно скажется на курсе рубля и снимет часть инфляционного давления.

Сложно заместить все 100% импорта, но работа по расширению самообеспечения не будет напрасной, уверен эксперт. Столь же сложно поверить в серьезное падение российского экспорта, так как значительная часть поставок за рубеж — это базовые ресурсы, которые жизненно необходимы для мировой экономики.

Соответственно, разницу между текущими экспортом и импортом нужно использовать для повышения внутреннего производства и стабильности национальной валюты, что неминуемо приведёт к ослаблению инфляционного давления. Если игнорировать рост цен при одновременной накачке экономики вечно слабеющим рублём, то даже 17,5% инфляции могут показаться скромной цифрой, уверен Андрей Кочетков.

Таргет отложен до лучших времен

Фундаментальные причины инфляции, присущие российской экономике, были многократно усилены антироссийскими санкциями со стороны недружественно настроенных государств, напомнил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Хронический рост издержек производства и обращения являются постоянным генератором обесценивания денег в нашей стране.

Данное обстоятельство, разумеется, принималось во внимание Банком России, указывает эксперт. Однако основой своей антиинфляционной политики ЦБ ранее делал исключительно борьбу со спросом (отсюда и рост ключевой ставки, и сдерживание кредитования). Собственно говоря, даже в досанкционной реальности попытки регулятора «заглушить» рост цен посредством сокращения притока денег в экономику не приносили ощутимых результатов.

В нынешней же ситуации, когда вся логистическая структура страны находится в состоянии глубокой системной перестройки, инфляция издержек оказывает все большее давление на конечную стоимость продукции. И частный бизнес, и государственные корпорации находятся в постоянном поиске новых возможностей поставок, способных заменить традиционную элементную производственную базу. Технологические линии, некогда закупленные в Европе и США и составляющие основу непрерывного производственного цикла во многих отраслях, требуют постоянного техобслуживания.

Это относится ко многим ключевым секторам отечественной экономики: от сборки автомобилей до выпечки хлеба. Понятно, что налаживание поставок через третьи страны или изготовление эрзац-компонентов неизбежно приведет к росту затрат. Следовательно, вырастет и общая себестоимости продукции. В перспективе же ближайших 2-3-х лет многим предприятиям потребуется не просто модернизация, а полная замена стареющих производственных линий.

Как полагает Анатолий Гожий, что-то можно будет закупить в том же Китае (например, оборудование для автопрома), а что-то — сделать и в нашей стране (линии для пищевой промышленности). В любом случае все это требует значительных капитальных затрат, чему во многом препятствует дефицит ликвидности в реальной экономике (в отличие от его огромного профицита в банковском секторе).

Таким образом, по мнению эксперта, текущая обстановка делает бессмысленными традиционно применяемые ЦБ методы обуздания роста цен: снижение ключевой ставки и ослабление ограничений по кредитованию предпринимателей. Интересы перспективного развития требуют смещения акцентов в сторону поощрения участия кредитных учреждений в модернизации отечественной экономике. Банкам должно быть выгоднее выдавать займы бизнесу, а не держать их на депозитах в Центробанке.

В сложившихся условиях замедлить со временем рост цен Банк России может единственным способом: помочь структурным изменениям, обеспечив приток дешевых кредитов в экономику страны. Вернуться же к идее таргета инфляции ЦБ попробует в более спокойной ситуации, заключил Анатолий Гожий.