Инвесторы побежали из акций США

Апрельская волна падения американского фондового рынка всерьез пугает инвесторов. В понедельник Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper сообщило, что на неделе, завершившейся 13 апреля, фонды акций США столкнулись с оттоком средств на $12,57 млрд. Это крупнейшее изъятие денег с 15 декабря 2021 года, когда инвесторы массово уходили из-за перепугавшего весь мир «омикрона».

Именно накануне того падения акций был установлен исторический максимум Nasdaq, который теперь явно будет переписан не скоро (сейчас индекс на 18% ниже). С января падают и S&P 500, и Dow. Но такого бегства из американских акций в этом году еще не фиксировалось. Бывали через раз небольшие оттоки и притоки, но в марте, например, на волне ухода денег из Европы за неделю приходило даже больше $10 млрд.

Однако у инвесторов были основания действовать именно сейчас.

Как раз на неделе массированного оттока из фондов акций Федрезерв смог создать впечатление, что намерен гораздо жестче, чем ожидалось, бороться с инфляцией. Этому способствовали «ястребиные» заявления чиновников ФРС и протоколы ее мартовского заседания, на котором был начат цикл подъема ставки. Повышать ее и сокращать раздувшийся баланс регулятор будет, не особенно оглядываясь на экономику (по крайней мере, на первых порах).

Это вновь вызывало опасения, что «мягкая посадка» (победа над инфляцией без того, чтобы вогнать экономику в рецессию) на этот раз не удастся — на той же неделе стало известно, что инфляция в США в марте выросла до максимума с декабря 1981 года (8,5%). И это в геополитической обстановке, которая не только нервирует инвесторов, но и разгоняет цены на товарных рынках.

А ведь была еще незадолго до того и инверсия доходностей казначейских облигаций (редкая ситуация, когда дальние выпуски приносят больше, чем ближние). Это традиционный предвестник экономического спада. И аналитики все чаще стали поговаривать о рецессии. А доходности казначейских облигаций тем временем все росли и переписывали исторические максимумы, что тоже нехорошо для акций.

Собственно, этот процесс идет до сих пор. В нынешний понедельник доходность U.S. 10 Year Treasury достигла новой высочайшей отметки с декабря 2018 года — 2,884%. С 1 апреля она выросла более чем на 55 б.п. Но рост доходности означает падение цен облигаций. И американские инвесторы активно избавлялись от них тогда же, когда выходили из акций. Из фондов облигаций ушло $14,01 млрд — это самое большое недельное изъятие средств за два месяца.

При этом из списка U.S. equity funds наибольшие оттоки случились у фондов, инвестирующих в акции роста, которые, как широко известно, сильнее всего страдают от роста ставок. На них пришлось 55% от общего объема средств, ушедших из фондов акций США — $6,91 млрд. Это явно свидетельствует о том, что инвесторы, принимая решение выйти из акций, руководствовались именно ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики.

О том же, что они не просто реагировали на рост доходности, а уже готовились к рецессии, говорит структура продаж и покупок по секторам. Больше всего потеряли фонды, ориентированные на финансы ($1,23 млрд). От роста ставок банки выигрывают, а от серьезного экономического спада — нет. Наибольший же приток получили традиционные защитные сектора — потребительские товары ($609 млн) и коммунальные услуги ($536 млн).

Последнее, впрочем, капля в море на фоне общего объема продаж. Чистый отток на этой неделе показали практически все фонды США — не только акций и облигаций, но и смешанные, и денежного рынка. Это уже не столько ротация в портфелях, сколько выход в кеш — инвесторы просто забирают свои деньги со стола.