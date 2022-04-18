Глава «ИрАэро» предложил дать возможность ОДК производить ремонт двигателей SSJ100

Гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о том, что в связи с санкциями Запада перевозчики, эксплуатирующие самолеты SSJ100, не могут обеспечить ремонт и техобслуживание российско-французских двигателей SaM146.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Лапина, датированное 5 апреля.

В качестве выхода из сложившейся ситуации, угрожающей приостановкой эксплуатации всего парка самолетов SSJ, глава компании предложил рассмотреть возможность разрешить ремонт моторов и отгрузку запчастей для них входящей в госкорпорацию «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Поясняется, что турбовентиляторные двигатели SaM146 для Superjet производит компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн» (структура ОДК). При этом некоторые части мотора производятся и ремонтируются во Франции, а другие — в РФ. Услуги по послепродажному обслуживанию двигателей также должна предоставлять PowerJet. В письме отмечается, что после введения санкций PowerJet приостановила действие договоров с «ОДК-Сатурн» и запретила отгрузку российским компаниям любой продукции, в том числе моторов, находящихся на ремонте в России, из-за чего нет возможности принимать на ремонт двигатели для SSJ.

О письме, направленном иркутской авиакомпанией главе региона, также сообщает ТАСС. «Просим вас оказать содействие в решении проблемы эксплуатации двигателей Sam-146 ВС [воздушного судна] "Сухой Суперджет". В результате проводимой США и Евросоюзом санкционной политики российские авиакомпании не имеют возможности обеспечить плановый и текущий ремонт и поддержание технической годности двигателей Sam-146, что в краткосрочной перспективе может привести в остановке парка ВС», — цитирует агентство письмо перевозчика, в котором «ИрАэро» просит губернатора предложить на уровне правительства РФ рассмотреть возможность назначить «ОДК — Сатурн» правопреемником договоров Power Jet S.A. с авиаперевозчиками, разрешить этому предприятию выполнять ремонты двигателей и передать ему имущество французской компании, находящееся на складе «ОДК — Сатурн».

«ИрАэро», у которой семь SSJ100, уже не хватает четырех моторов; сообщается, что перевозчик не может получить даже оплаченные детали, находящиеся на складе «ОДК-Сатурн», поскольку они принадлежат PowerJet. Более того, по крайней мере еще две российские авиакомпании не могут забрать моторы после ремонта во Франции, пишет РБК.

В начале марта глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал об ускорении работ по созданию полностью российской версии SSJ и о намерении производить до 40 таких лайнеров в год — однако для того чтобы реализовать эти планы, самолет необходимо оснастить мотором ПД-8 и заместить еще 27 других импортных систем воздушного судна, отмечал он.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, первый полет SSJ с российскими двигателями намечен на первый квартал 2023 года, а серийный выпуск Superjet начнется в 2024-м.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ОАК запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных Ту-214, которые должны заменить иностранные лайнеры Boeing и Airbus. Уточняется, что производственная программа по выпуску Ту-214 рассчитана на ближайшие несколько лет. Кроме того, корпорация планирует нарастить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96 и увеличить объемы выпуска транспортного самолета Ил-76.