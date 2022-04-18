Ищем удобный и красивый диван: советы покупателям

Проверяем каркас

С конструктивной точки зрения слабым местом любого дивана, и раскладывающегося, и стационарного, является каркас. Именно он с течением времени может провиснуть, сломаться, треснуть, разойтись.

Оптимальный вариант – диван с каркасом из толстой фанеры. Опциональное решение – металлический каркас, но он весит больше деревянного. Если вы выбрали диван из композитных деревянных материалов или досок, убедитесь, что элементы каркаса не просто прибиты гвоздями, но и склеены с помощью столярных пазов.

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Наполнитель

Диван – это мебель для комфорта, поэтому помимо практичных качеств она должна быть приспособлена для отдыха. За это отвечают упругие наполнители.

Лучший вариант – наполнители из упругих пен повышенной плотности. Они не проминаются со временем. Опционально наличие пружин. Если вам нужен мягкий диван с пышными подушками, обратите внимание на комбинированные наполнители из искусственных волокон в смеси с пухом.

Выбираем обивку

Ткань – это лицо дивана. Она должна быть не просто красивой, но и практичной, простой в уходе. Выбирать обивочный материал рекомендуют с оглядкой на то, где и как будет использоваться мебель.

Если это диван в детскую, то предпочтение отдается тканям, которые легко чистятся моющими средствами. Если в доме есть домашние животные, которые могут лежать на диване, то выбирают ткань, за которую не цепляются коготки. Если на первом месте стоит тактильный комфорт – смотрят в сторону велюра.

Размеры и форма

Разумеется, габариты дивана выбирают с учетом ресурсов доступной площади, а также целей, для которых покупают мебель.

Так, в прихожую лучше выбрать небольшой силуэтный диван на полтора посадочных места, в гостиную – длинный диван с удобной спинкой, а в зал, где собирается для просмотров фильмов вся семья – раскладывающуюся или модульную модель. Для кухонь оптимальным решением обычно становится угловой диван с подъемными сидениями, под которыми хранятся редко используемые вещи.