Китайская экономика выросла в первом квартале почти на 5%

На Западе вновь сомневаются в китайской статистике. На этот раз сомнения вызвали данные по первому кварталу 2022 года, в котором ВВП КНР согласно данным Национального управления статистики (NBS) увеличился в годовом исчислении на 4,8%. Сомнения возникли, потому что второй экономике планеты прогнозировали рост на уровне 4%, т.е. на уровне последних трех месяцев прошлого года.

Сохранить набранные темпы Пекину будет нелегко. Восстановление экономики в значительной мере тормозят волна пандемии и вызванные ей локдауны, в том числе и продолжающийся уже три недели локдаун в Шанхае, финансовой столице Китая. Не способствуют экономическому росту и другие внутренние проблемы: кризис в строительном секторе, а также продолжающиеся зачистки регуляторов в IT-секторе и образовании.

Большинство экономистов (следует подчеркнуть: западных) сомневаются в том, что Китай выполнит цель, поставленную правительством – достигнуть в 2022 году темпов развития экономики на уровне 5,5%.

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«Цель по росту сейчас недостижима»,- уверен, например, глава отдела исследований Китая в Rhodium Group Логан Райт.

Wall Street Journal обращает внимание на то, что большая часть роста первого квартала пришлась на январь и февраль. В марте начались локдауны в крупнейших китайских городах, включая Шанхай и Шэньчжэнь, а также промышленно развитую провинцию Цзилинь. Причем, большинство локдаунов продолжаются, что справедливо вызывает сомнение в сохранении темпов роста во втором квартале.

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Промышленное производство в марте выросло на 5% по сравнению с прошлым мартом, но темпы роста все же значительно снизились по сравнению с январем-февралем, когда они составляли 7,5%. К тому же, в марте впервые почти за два года в Китае снизился импорт. Ритейловые продажи в первом весеннем месяце снизились на 3,5% по сравнению с мартом 2021 года. В январе-феврале по этому показателю был рост на 6,7%.

По сравнению с последним кварталом прошлого года ВВП Китая вырос на 1,3%. Однако в четвертом квартале рост по сравнению с предыдущим кварталом все же был выше – 1,6%.

«Проблемы и неопределенность как дома, так и за границей усилились,- подчеркнул пресс-секретарь NBS Фу Линхуэй.- Восстановление экономики сталкивается с растущими трудностями и вызовами».

Многие компании, включая Tesla и Volkswagen, закрыли свои заводы на локдаун. Однако имеются и такие компании, например, китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. и изготовитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которые продолжают работать, но запрещают рабочим покидать завод или фабрику, где они отдыхают и спят. Наиболее тяжелая обстановка сейчас в 25-миллионном Шанхае, который «откроется» не раньше мая. В Цзилине после длительного локдауна объявлено о победе над коронавирусом, но ограничительные меры продолжают действовать.

Локдауны распространились по всей стране. Частичные или полные локдауны по состоянию на 18 апреля действуют в 45 китайских городов, где проживает в общей сложности 373 миллиона человек. Неделю назад эти цифры были, по данным Nomura, значительно ниже: 23 города и 193 миллиона человек.

Безработица в марте подскочила до 5,8%, наивысшего уровня почти за два года. Таких резких скачков не было со времен локдауна еще в Ухане в начале 2020 года.

Для того, чтобы попытаться достигнуть целей по развитию экономики – роста на уровне 5,5%, китайские власти, по мнению большинства экономистов, обратятся к испытанному оружию – мерам по стимулированию экономики. Китайский центробанк уже объявил о готовности для повышения ликвидности и выдачи кредитов банками выбросить в финансовую систему миллиарды долларов, но при этом, похоже, не планирует менять ключевую ставку.

На этой неделе в Пекине пройдет большое совещание под руководством премьер-министра Ли Кэцяна. От него ждут принятия мер по оказанию помощи наиболее пострадавшим от коронавируса и локдаунов секторам китайской экономики.

И все же многие западные экономисты не понимают, откуда возьмется дальнейший рост. Бизнес сейчас работает в негативном окружении и сталкивается с ростом цен, ослаблением внутреннего и внешнего спроса и снижением объемов инвестиций. В строительстве, которое в прошлом всегда было надежным драйвером роста экономики, сейчас сильный кризис. Что же касается потребителей, то они продолжают страдать от политики нулевой терпимости к ковиду, от которой китайские власти упорно не отказываются.

«Трудно справиться с замедлением, если у вас люди сидят по домам»,- объясняет свои сомнения Фредерик Ньюманн из гонконгского отделения HSBC.