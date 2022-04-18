МЧС доставило более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

МЧС России доставило на Донбасс и Украину более 700 тонн гуманитарной помощи, в состав груза входят вода, детское питание, медикаменты и строительные материалы, передает агентство РИА Новости, ссылаясь сообщение пресс-службы ведомства.

«Более 700 тонн гуманитарного груза доставлено в Донбасс и Украину регулярными автоколоннами спасательных центров Министерства по чрезвычайным ситуациям. Груз включает бутилированную воду, детское питание, медикаменты, строительные материалы», - говорится в сообщении.

Также МЧС России сообщает о передаче ДНР десяти пожарных автоцистерн на базе автомобилей «КАМАЗ» и «Урал», четырех установок комплексной очистки воды, четырех электростанций, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов.

Кроме того, на территорию Донбасса из РФ для гуманитарного разминирования направлены пиротехнические подразделения МЧС.