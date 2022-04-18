Интернет-магазин оператора «Мегафон» начал предлагать восстановленные смартфоны

Российский оператор «Мегафон» сообщил о старте продаж восстановленных смартфонов. Кроме того, в скором времени компания внедрит опцию прямого выкупа гаджетов у клиентов.

«Продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине "МегаФона". На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику, тестирование и при необходимости замену компонентов», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Уточняется, что у оператора можно приобрести более 200 восстановленных моделей Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, а также OnePlus и Realme. Пока что услуга доступна только для жителей столичного региона. «Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тыс. рублей», — рассказал директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Сообщается, что до конца апреля оператор также запустит в своих салонах новый сервис по выкупу смартфонов у клиентов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что реализовывать бывшие в употреблении смартфоны начал сервис «Яндекс.Маркет». Сообщалось, что на маркетплейсе можно приобрести подержанные устройства с трехмесячной гарантией от партнера. В дальнейшем компания собирается расширять ассортимент бывших в употреблении товаров в категории электроники и бытовой техники, а также товаров других категорий, в частности, детских и спортивных товаров, предметов для дома и ремонта.

В марте дистрибьюторы и ретейлеры электроники сообщили, что производители смартфонов начали требовать полную предоплату за поставки продукции в Россию; цены на гаджеты в этих условиях выросли сразу на 30%.