Минобороны опубликовало список с данными погибших украинских военных

Министерство обороны РФ опубликовало список с данными погибших в ходе специальной военной операции украинских военных, передаёт ТАСС со ссылкой на военное ведомство России. Отмечается, что министерство публикует подобные данные впервые.

В заявлении говорится, что потери Вооруженных Сил Украины составляют в общей сложности 23 367 человек. Как отмечается в Telegram - канале ведомства, который цитирует ТАСС, списки снабжены информацией о званиях погибших, месте получения смертельного ранения и месте захоронения.

24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

Согласно заявлению Министерства обороны России, армия уже выполнила главную задачу первого этапа операции — она значительно снизила боевой потенциал Украины.