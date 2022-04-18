Минобороны России заявило об уничтожении четырех складов ВСУ

Российские вооруженные силы уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада вооружения и военной техники ВСУ, а также три района сосредоточения живой силы противника, передает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Ракетные войска нанесли удар высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожено четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника в районе населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», - цитирует его слова агентство.

Представитель российского военного ведомства сообщил также, что ВС России уничтожили высокоточными ракетами 16 украинских военных объектов.

«Высокоточные ракеты воздушного базирования за ночь уничтожили 16 украинских военных объектов, в том числе пять командных пунктов противника, склад горючего, три склада боеприпасов, а также личный состав и военную технику, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев», - сказал Конашенков.

Он добавил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотных летательных аппаратов.

