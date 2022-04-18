Глава ЦБ рассказала, что для российских предприятий важнее инфляции

Об устойчивости российской банковской системы заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Главу ЦБ РФ цитирует ТАСС.

По ее словам, для экономики страны начинается непростой период структурных изменений, однако вместе с тем «российская банковская система крепко стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары».

Набиуллина подчеркнула, что санкции уже затронули финансовый сектор, а в ближайшее время начнут сказываться и на реальном. Однако, она выразила уверенность, что экономика страны может временно жить за счет резервов. При этом, по ее словам, структурные преобразования начнутся во втором или начале третьего квартала. Глава Центробанка напомнила, что на данный момент регулятор имеет доступ примерно к половине своих резервов.

Кроме того, Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует снижать инфляцию любыми средствами, поскольку подобные меры могут только помешать бизнесу адаптироваться к новым условиям.

«Мы не будем пытаться любыми способами вернуть инфляцию на более низкие показатели. Это помешало бы адаптироваться предприятиям, которым сейчас сложнее и дороже восстанавливать поставки необходимых импортных комплектующих, а это неизбежно скажется на цене конечного продукта», — объяснила глава Центробанка. Она также выразила уверенность, что сегодня предприятиям важнее с меньшими потерями пройти период адаптации.