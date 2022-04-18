Начинай трудиться смолоду

Дмитрий Давыдов считает, что молодым россиянам необходимо предоставить больше возможностей для трудоустройства в юном возрасте. Этому может помочь ставка на институт ученичества на рабочем месте. Помимо роста доли населения, вовлеченного в экономическую деятельность, это также повысит качество работы и производительность сотрудников, уверен автор. Как это реализовать он сформулировал в некоммерческом проекте «20 идей по развитию России», опираясь на международный опыт.

«Дуальное» образование

Наставничество при трудоустройстве подростков уже доказало эффективность в ряде европейских и скандинавских стран. Например, в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании и Норвегии в системе «дуального» профессионального образования - когда совмещается обучение в школе с обучением на работе, задействованы от 30 % до 70% учащихся средних школ. При этой швейцарская модель считается «золотым стандартом». В этой стране с 2002 года региональные власти обязаны поддерживать трудоустройство подростков с базовым образованием. Молодые швейцарцы могут претендовать на рабочее место в различных сферах: от общественного питания до высокотехнологичного производства и программирования. Бизнес в свою очередь также получает выгоду: средний годовой доход от найма одного юного стажера с учетом всех обязательных расходов составлял на 2019 год 3 тыс. франков (более 270 тыс. рублей – здесь и далее по курсу на 5 апреля 2022 года). По такой программе стажируются две трети подростков в возрасте 14-15 лет, что позволяет им стать востребованными специалистами уже через два-четыре года. Легкий труд в Швейцарии разрешен с 13 лет, а с 15 лет швейцарцы могут претендовать на полноценное трудоустройство.

В Великобритании работодатель получает 1 тыс. фунтов (110 тыс. рублей) за прием на стажировку сотрудника в возрасте от 16 до 18 лет. Также компания освобождается от уплаты в фонд социального страхования за такого сотрудника до достижения им 24 лет. Это позволяет экономить 1,5-2 тыс. фунтов (165-220 тыс. рублей) в год даже при минимальной зарплате. Помимо этого, государство оплачивает расходы на обучение и аттестацию юного специалиста в размере 95-110%. В пандемию Великобритания также выделила дополнительный грант в размере 2 тыс. фунтов (220 тыс. рублей) для компаний, которые принимают молодежь 16–25 лет на обучение. Работать в формате частичной занятости молодые британцы могут с 13-15 лет. При этом они освобождаются от налогов, если их годовой доход не превышает 12 570 фунтов (1,4 млн рублей).

Работодатели в Новой Зеландии могут получить пособие от государства в размере 276 новозеландских долларов (около 16 тыс. рублей) в неделю, если наймут сотрудника в возрасте от 15 до 24 лет. Выплаты предусмотрены на срок не более 52 недель. Для этого компания должна соответствовать ряду требований, например, размер зарплаты должен быть не ниже МРОТ, а вакансия должна быть новой (то есть никто не был уволен, чтобы освободить место). Также компания обязана сохранить рабочее место за стажером после программы обучения, за исключением случаев, когда работа изначально проектная. Минимального возраста для трудоустройства в Новой Зеландии нет, однако есть ограничения по запрещенным видам работ до наступления 14, 15, 18 и 20 лет.

В России с 2014 года работает пилотный проект по внедрению «дуальной» системы образования, но пока программа не получила масштабного охвата. В ней задействовано всего 1,5-2% студентов средне-специального обучения (57,3 тыс. студентов). При этом опыт других стран демонстрирует высокую эффективность такого обучения: в Швейцарии безработица среди молодежи возраста 15–29 лет – 6,9%, в Новой Зеландии - 9,6% (среди молодежи 15–24 лет), в Великобритании – 11,2% (среди молодежи 16–24 лет). В России же по последним данным безработица среди молодежи в возрасте 18–29 лет составила 16%, а с учетом более раннего возраста (с 15 лет) и вовсе достигает почти трети.

Больше возможностей для подростков

Дмитрий Давыдов предлагает предоставить подросткам больше возможностей для участия в трудовых отношениях и позволить им получать профессиональные навыки на рабочем месте.

Для этого необходимо снизить легальный возраст, с которого можно работать, с 14 лет до 13 лет, если есть соглашение родителей или опекунов, и с 16 лет до 15 лет при самостоятельном трудоустройстве. Так подросток сможет увеличить уровень и количество приобретаемых навыков еще до окончания колледжа или училища.

Стоит предоставить преференции и бизнесу. Компаниям, которые берут на работу подростков в возрасте 13–18 лет, следует предоставлять субсидии в течении шести-двенадцати месяцев (с учетом сохранения рабочего места за стажером). Пособие необходимо определять для каждого региона отдельно, но не меньше минимальной государственной академической стипендии и не больше МРОТ. Это поможет мотивировать предприятия обучать юных сотрудников.

Работающие подростки в возрасте от 13 до 18 лет не должны платить взносы по социальному страхованию, а также все налоги, если доход не превышает двойного размера МРОТ. Это поможет сделать ученичество с дальнейшим трудоустройством более привлекательным и для подростков, и для работодателей.

Нормы по рабочим часам в день при совмещении с учебой необходимо отменить, при этом сохранить общий возрастной лимит в 24 часа и 35 часов, но только при условии соблюдения требований по обязательному образованию. Тогда работодатели смогут привлекать подростков в полноценный трудовой процесс на выходных и каникулах, при этом не перегружая их во время рабочей недели.

Общественная польза от воплощения вышеуказанных предложений очевидна, уверен Давыдов. Ученичество и стажировки с возможностью получать оплату замотивируют подростков набираться опыта еще до получения полного среднего образования, а значит, им будет гораздо легче строить карьеру в будущем. Это в итоге приведет к снижению безработицы среди молодежи. Кроме того, у них будет меньше времени на деструктивное поведение, что приведет к сокращению подростковой преступности и других социальных проблем. Предприниматели получат материальную поддержку, а также больше возможностей в поиске талантов для успешного развития бизнеса. В конечном счете это все приведет к повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны, резюмирует Давыдов.

Однако без законодательной поддержки государства реализовать такую инициативу будет невозможно. Поэтому Давыдов надеется на поддержку со стороны властей.

Проект «20 идей по развитию России» был сформулирован Дмитрием Давыдовым в 2016 году. В пандемию автор дополнил инициативы новыми идеями. Все они написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, подчеркивает автор.