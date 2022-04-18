Россияне рассказали, зачем им наличная валюта

Большинство россиян не имеют сбережений наличными в иностранной валюте, передает ТАСС, ссылаясь на опрос, который был проведен банком «Открытие». В то же время, наличная иностранная валюта чаще всего хранится в долларах, показал опрос.

«45% россиян имеют запасы наличной валюты, 55% ее не имеют. Наибольшее количество держателей наличной валюты находится в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%), наименьшее - на Северном Кавказе (32%). Среди валют, в которых россияне хранят денежные резервы, доминируют доллар США (72%) и евро (35%). У 6% респондентов есть наличные юани, у 3% - британские фунты стерлингов», - говорится в опросе банка.

Большинство респондентов (66% из тех, у кого есть наличная иностранная валюта) заявили, что валюта для них является «подушкой безопасности». Еще 30% используют наличные в зарубежных поездках, а 14% сообщали, что держат валюту «на всякий случай» или «деньги остались после поездки за границу».

В опросе отмечается, что 47% респондентов не собираются покупать наличную валюту, потому что она им не нужна. 16% покупали раньше, но не планируют делать это сейчас. 15% не хотят покупать иностранную валюту из-за существующих валютных ограничений, столько же - из-за слишком высокого курса. Только 7% сообщили, что покупали валюту раньше и планируют сделать это сейчас.

Опрос проводился 8-14 апреля методом онлайн-интервью среди 1 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов РФ.