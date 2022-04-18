Накануне экзаменов исследователи выяснили профессиональные приоритеты выпускников

Кем быть, уже знает около трети российских выпускников, передает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства результаты опроса образовательной компании Maximum Education.

«42% школьников, учащихся 11-го класса, на данный момент не определились с профессией и не знают, кем хотят стать в будущем. 30% говорят, что они уже выбрали свое призвание. 28% подростков считают, что в сложившейся ситуации планировать не стоит, поскольку жизнь слишком непредсказуема», - говорится в материалах.

Из старшеклассников, которые уже определились с выбором профессии, большинство — 21% хотят связать свою жизнь с творчеством. 17% определившихся юных респондентов планируют работать в сфере IT и программирования. Экономика находится на третьем месте по популярности среди школьников — 13%. 9% выбрали для себя психологию, столько же указали технологическую сферу. 7% респондентов решили построить карьеру в науке, 6% намерены стать государственными служащими, столько же рассматривают для себя медицину, педагогику и юридическое направление, говорится в исследовании.

Авторы опроса отмечают, что из тех, кто уже определился с направлением, каждый второй еще не выбрал вуз для поступления, а каждый третий точно знает направление и вуз, в котором хочет учиться.

В опросе, который проводился по электронной почте с 1 по 8 апреля среди учащихся 11-х классов, поучаствовали более 2 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации. Maximum Education - российская компания EdTech, резидент Сколково.