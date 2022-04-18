Процент безработицы в Москве находится на уровне статистической погрешности — эксперт

Безработица в Москве на минимальном уровне, ее процент находится на уровне статистической погрешности. Такое мнение озвучила 18 апреля Александра Лещинская, профессор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В.Плеханова и эксперт Центрального Банка РФ по финансовой грамотности, комментируя заявления, сделанные столичными властями.

«Исходя из аналитических и статистических данных за последний квартал, мы не наблюдаем резкого всплеска безработицы. Тот процент, который у нас есть – это статистическая погрешность из числа людей, которые с малой долей желания и ответственности относятся к процессу поиска работы на бирже труда. Фактически безработица в Москве остаётся на минимальном уровне», — рассказала Александра Лещинская.

По ее оценке, для дальнейшего снижения этого показателя властям Москвы необходимо продолжать информировать граждан о существующих возможностях на рынке труда.

Ранее в правительстве столицы сообщили, что удается удержать уровень безработицы в Москве в умеренных пределах, несмотря на санкции в отношении России со стороны ЕС и США, а также несмотря на приостановку деятельности некоторых компаний.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48%, или 35 тысяч человек. «В некоторых сферах наблюдался приток новых кадров. Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тыс. человек, разработчиков программного обеспечения стало больше на 3,8 тыс., а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тыс. сотрудников», — отметил Владимир Ефимов.

Ежедневно в службу занятости обращается не более тысячи человек в день, это число не меняется, добавила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее данным, в банке центра занятости столицы зарегистрировано примерно 325 тыс. вакансий: то есть более 9 вакансий на одного безработного. «Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача — проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями», — отметила она.

Более 400 иностранных компаний публично заявили журналистам, что приостанавливают деятельность, при это ни одна из них не объявила об увольнении сотрудников, подчеркнула Анастасия Ракова. По ее оценкам, всего в них работает около 200 тыс. человек. «Многих из сотрудников уже готовы взять к себе крупные компании. На базе нашего нового кадрового хаба мы ведем переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей, представляющих ключевые отрасли экономики города и страны», — добавила она. В числе этих компаний — «Ростех», «Роскосмос», крупные девелоперы, ЖКХ Москвы, а также РЖД, Hoff, Metro Cash&Carry, Ralf Ringer, Rendez-Vouz и «КуллКлевер».

Кроме того, власти Москвы создали шесть рекрутинговых центров — «Московского метрополитена», «Почты России», ПАО «МОЭК», «Магнита», «Дикси» и стройкомплекса города Москвы — которые в общей сложности ищут почти 14,5 тыс. различных специалистов, добавила Анастасия Ракова.

В правительстве Москвы отмечают, что работодатели, ищущие большое число сотрудников, могут открыть и собственные рекрутинговые центры на площадках службы занятости города. Таким образом они могут оптимизировать временные и стоимостные издержки на подбор подходящих кандидатов с составленным резюме. Кроме того, можно провести открытые отборы, когда HR-специалисты в течение нескольких часов отсматривают десятки кандидатов из базы службы занятости.

Власти столицы также утвердили программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного образования для сотрудников городских предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 млрд рублей (соответствующее постановление уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин).

Общественные же работы предусмотрят для уволенных сотрудников на период, пока они ищут новое место. Предполагается, что такие работы организуют в центрах госуслуг «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках и других городских организациях.

Предприятия, которые массово трудоустроят персонал с компаний, приостановивших работу, также могут расчитывать на субсидии на адаптацию на новом рабочем месте. Кроме того, возможно обучение сотрудников в профильных колледжах или корпоративных университетах.

Так, субсидии от государства на временные работы могут получить и предприятия, которые стоят перед риском увольнения сотрудников, и компании, готовые создать временные рабочие места. В рамках городской программы сотрудники предприятий, привлеченные к временным работам, помимо компенсации вынужденного простоя за счет работодателя будут получать дополнительные выплаты, субсидируемые из бюджета Москвы.

Общественные же работы предусмотрят для уволенных сотрудников на период, пока они ищут новое место. Предполагается, что их организуют в центрах госуслуг «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках и других городских организациях.

Предприятия, которые массово трудоустроят персонал с компаний, приостановивших работу, также могут рассчитывать на субсидии из бюджета на адаптацию сотрудников на новых рабочих местах. Кроме того, возможно их дополнительное обучение в профильных колледжах или в корпоративных университетах.