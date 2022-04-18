Разработка из московского «Банка технологий» поможет инженерам перейти с Windows на российские аналоги

С целью импортозамещения на предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») внедряется программное обеспечение «КОМПАС-3D». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«КОМПАС-3D» разработала российская компания «Аскон». В московском «Банке технологий» решение представлено с этого года. Программный продукт предназначен для трехмерного проектирования изделий в машиностроении, приборостроении, авиастроении, судостроении, станкостроении, вагоностроении, металлургии и прочих отраслях. Он помогает ускорить процесс импортозамещения в IT-сфере и перейти с операционной системы Windows на альтернативную программную платформу российских разработчиков. Продукт совместим с отечественными операционными системами «Альт» и Astra Linux.

«За последние пять лет в Москве начали свою деятельность около 500 новых промышленных предприятий, треть из них относится к высокотехнологичным отраслям. Город заинтересован в развитии современных производств и для этого разрабатывает различные программы поддержки. Так, в 2020 году начал работать «Банк технологий». В этом реестре можно найти IT-решения, способствующие цифровизации и автоматизации промышленной деятельности. На данный момент решения «Банка» позволяют предприятиям столицы быстро решать вопросы, связанные с поиском альтернативных поставщиков ПО», – рассказал Владислав Овчинский.

Для использования этой и других программ из «Банка технологий» московские компании могут направить заявку через сайт «Агентства промышленного развития города Москвы». Там же компании-разработчики оставляют заявки на включение своих IT-продуктов в реестр. В нем представлено 138 технологических продуктов, 92 из них относятся к отечественному программному обеспечению.

Промышленные организации города также могут получить финансовую поддержку для использования решений из реестра. С 2021 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет компаниям средства в размере от одного до 300 миллионов рублей для внедрения решений в сфере IT, в том числе из «Банка технологий». Деньги можно получить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое.