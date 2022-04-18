Росавиация продлила ограничение полетов до 25 апреля

Согласно официальному заявлению Росавиации, ведомство продлило режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра Российской Федерации до 25 апреля.

«До 25 апреля 2022 года, 03.45 часов по московскому времени, продлен режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Росавиации подтвердили, что остальные аэропорты во всех российских регионах работают в штатном режиме. Уточняется, что без перебоев работают и международные аэропорты.

В ведомстве отметили, что все изменения расписания вылетов, а также работы аэропортов должны быть своевременно опубликованы на сайтах авиакомпаний.

