Россия и Казахстан возобновят железнодорожное сообщение 20 апреля

Власти Казахстана и России договорились о запуске международного поезда по маршруту Атырау — Астрахань.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги» («Қазақстан темір жолы», КТЖ).

«На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России с 20 апреля 2022 года назначается международный пассажирский поезд №625/626 сообщением Атырау — Астрахань. Периодичность курсирования через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по четным датам, а из Астрахани в Атырау — с 21 апреля по нечетным», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что въезжающим в страну по-прежнему необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, выданную не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию республики, либо паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против COVID-19 сроком действия не более шести месяцев после получения последней дозы вакцины. «Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19», — подчеркивается в сообщении КТЖ. В местах массового скопления пассажирам рекомендуется соблюдать масочный режим.

Железнодорожное сообщение между странами было приостановлено с марта 2020 года в связи с пандемией.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 29 апреля возобновят курсирование двух международных поездов в сторону Монголии. Поезда будут следовать из Иркутска в Улан-Батор по вторникам и пятницам, в обратном направлении они будут выезжать по субботам и воскресеньям. «Из Иркутска поезда будут отправляться в 07:57, прибывая в Улан-Батор в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезда будут отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток (время указано местное)», — сообщила пресс-служба РЖД.

В России за минувшие сутки выявлено 9 434 новых случая коронавирусной инфекции; сообщается о 213 летальных исходах. Лидер по числу заболевших — Санкт-Петербург, где за сутки зарегистрировано 628 инфицированных; далее идут Москва (+497 новых заболевших) и Воронежская область (+316). В Казахстане, по данным Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики на 17 апреля, суточный прирост заболевших COVID-19 составил девять.