Российские банки, ипотека и сроки сделки: на каких условиях сейчас можно купить жилье в ОАЭ?

В связи с ограничениями, под которые попали граждане России и многие банки страны, потенциальные покупатели жилья в ОАЭ обеспокоены тем, какие еще варианты для совершения сделок у них остаются. Специалисты обнадеживают – бояться не нужно, все находится под контролем. О том, как сейчас купить недвижимость в Дубае и ОАЭ в целом и какие перспективы есть у тех, кто еще откладывает приобретение, рассказывает старший консультант агентства элитной недвижимости Ax Capital Арам Григорян.

Покупка жилья в ОАЭ из России

Главный вопрос, который сейчас волнует всех россиян, планирующих приобрести жилье в ОАЭ: есть ли еще такая возможность или подобная сделка уже неосуществима? Первая причина для тревоги – неясно, как к таким покупкам сейчас относятся сами Арабские Эмираты. Вторая причина – неизвестно, каким образом еще можно приобрести недвижимость из России. На деле же ситуация не такая безвыходная, как кажется.

Арам Григорян, старший консультант агентства элитной недвижимости Ax Capital:

В ОАЭ никаких ограничений по покупке жилья из России на данный момент нет. Приобрести недвижимость можно, есть несколько вариантов совершения покупки.

Процесс покупки. К чему стоит подготовиться?

Даже с учетом того, что возможность приобретения недвижимости в ОАЭ еще есть, остается много вопросов. Например, нужно ли для осуществления сделки ехать в Арабские Эмираты? Есть ли какие-то типы жилья, купить которые теперь сложнее? Как в сложившихся обстоятельствах открыть счет в арабском банке?

Арам Григорян, старший консультант агентства элитной недвижимости Ax Capital:

Для приобретения жилья в ОАЭ клиенту не обязательно находиться в стране. Единственное затруднение и изменение, с которым он может столкнуться, – это открытие счета в местном банке. В особенности это касается нерезидентов, которым и раньше открыть счет в банке ОАЭ было не так просто, как резидентам.

Процесс покупки не изменился, поскольку не все граждане России приобретали недвижимость путем банковских переводов. Однако забронировать недвижимость по карте уже не получится. Насколько я знаю, в России сейчас внедряется китайская платежная система Union Pay, а некоторые популярные сайты уже добавили возможность оплаты этими картами. Я уверен, что в скором времени застройщики тоже адаптируются к ситуации, разрешив производить оплату через эту систему.

Единственное, на чем могут сказаться эти изменения, – это процесс приобретения жилья на вторичном рынке, способов его приобретения будет меньше. В этом случае продавцом является не девелопер, а человек, которому нужно получить деньги за объект, при этом своей платформы произведения оплаты у него, разумеется, нет. В этом случае Union Pay пока не поможет.

Сроки покупки и возможность максимально быстро совершить сделку

Допустим, вы уже решились на покупку. Но стоит ли спешить? Или же, напротив, нужно организовать покупку максимально быстро, чтобы избежать новых политических и экономических потрясений?

Арам Григорян, старший консультант агентства элитной недвижимости Ax Capital:

Сделку можно реализовать быстро. Существуют варианты оплаты наличными, к тому же, у многих россиян есть счета за границей. Со стороны ОАЭ и Дубая никаких задержек нет, при условии, что клиент решился на покупку. Для этого ему нужно обсудить ситуацию со своим агентом – специалист сможет подсказать, как следует действовать, и сориентировать по экономическим и юридическим вопросам, потому что обстоятельства меняются каждый день. Нужно отталкиваться от конкретной ситуации и действовать сразу, ведь условия постоянно варьируются.

Ипотека в банках ОАЭ для граждан России

Ипотека – еще один способ купить виллы и квартиры в Дубае и других эмиратах ОАЭ. Но важно знать, какую сумму и при каких условиях вы можете получить.

Арам Григорян, старший консультант агентства элитной недвижимости Ax Capital:

У граждан России, как и у любых других иностранцев, есть способ взять жилье в ипотеку в местном банке. Все будет зависеть от того, является ли соискатель резидентом ОАЭ или нет, так как условия в этих случаях различны. Нерезидентам получить ипотеку немного сложнее, к тому же банк предоставляет им меньшую часть от стоимости недвижимости, например, только половину суммы. Резиденты могут рассчитывать на выплату до 80% от стоимости. Теоретически и официально эта опция, разумеется, существует. Стоит рассмотреть немногочисленные готовые варианты от застройщиков, где вы можете получить беспроцентную рассрочку. Этот процесс комфортен, так как проходит без сложного юридического процесса получения разрешения и оформления ипотеки в банке.

Ax Capital постоянно отслеживает изменения на рынке недвижимости, чтобы предложить клиентам наиболее комфортные варианты покупки недвижимости. Свяжитесь со специалистами агентства – они подскажут, как лучше оформить сделку.