Крупнейший ростовский завод по ремонту энергооборудования наладил собственное производство

Одно из ведущих электроремонтных предприятий России, ОАО «Севкавэлектроремонт», запустило полноценный выпуск собственного станкостроительного оборудования.

Продукция «Севкавэлектроремонта» способна заменить иностранные аналоги, уверен директор компании Олег Дереза. В беседе с ТАСС он уточнил, что завод осуществлял ремонт импортного оборудования и прежде, кроме того, у предприятия уже имеется опыт изготовления станков, способных заместить зарубежные; однако сейчас ситуация сильно обострилась в связи с тем, что сервисные службы иностранных производителей остановили свою деятельность в РФ. «За счет этого появились на рынке заявки на ремонт сравнительного нового современного оборудования и его технического обслуживания. И наша компания делает успешные попытки это заместить», — подчеркнул Дереза.

Директор предприятия отметил, что с начала спецоперации на Украине число заявок на ремонт энергооборудования выросло примерно на 50%. Речь идет, в частности, о таком оборудовании, как электродвигатели постоянного и переменного тока, турбогенераторы, гидрогенераторы и трансформаторы.

История крупнейшего ростовского завода по ремонту энергооборудования и производству станков берет свое начало в 1930 году. Тогда был основан «Реммаштрест», правопреемником которого в 1943-м стало производственное предприятие «Севкавэнергоремонт». В 50-х был на нем был создан специализированный цех по ремонту крупных электрических машин, в том числе гидро- и турбогенераторов. Силами «Севкавэнергоремонта» были введены в строй электромашины Несветай ГРЭС, Шахтинской ГРЭС, Шаори и Ткибули ГЭС, Цимлянской ГЭС, а также завода «Азовсталь» и завода им. Ильича в Мариуполе.

Сейчас у компании есть свои производственные площади, оснащенные современным оборудованием, а также автотранспортный парк для доставки продукции в дальние регионы.

Ранее «Эксперт» сообщал, что специалисты Инжинирингового химико-технологического центра Томского госуниверситета (ИХТЦ ТГУ) в связи с санкциями стали получать в неделю до 100 заявок на разработки, что в 100 раз больше, чем обычно. К химикам стали обращаться нефтегазовые компании, пищевики и производители бытовой химии из-за резкого подорожания базовых химических веществ азиатских производителей.