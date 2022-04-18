Рубль взял курс на 75, Индекс Мосбиржи – на 2000

Торги в валютной секции Московской биржи начались с попытки просадить рубль. В первые минуты курс российской валюты ушел ближе к 81 руб. за доллар — так участники торгов отреагировали на подготовку Европой очередного санкционного пакета, где упор может быть сделан на банковский сектор и нефть. Но экспортеры своими продажами валюты не дали развить успех рублевым «медведям», которые, впрочем, не особо сопротивлялись, памятуя об огромной фундаментальной силе рубля.

Статья по теме: Банкам разрешили продавать наличную валюту

Было проигнорировано и заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая дала понять, что регулятор готов ослаблять введенные ранее валютные ограничения — в том числе снижать долю подлежащей обязательной продаже валютной выручки (на данный момент — 80%).

Сейчас ряд аналитиков считает, что в условиях жесточайшего санкционного давления и рисков ареста зарубежных счетов экспортеры не будут формировать серьезные валютные резервы и продолжат конвертировать в рубли значительную часть валютной выручки. Поэтому ослабление Банком России мер поддержки рубля может и не прервать его укрепление.

«Мы полагаем, что новый шаг по ослаблению ограничений, по всей видимости, случится раньше, чем пара доллар/рубль вернется к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и отмены брокерской комиссии на покупку валюты. Новые шаги могут позволить доллару на какое-то время приблизиться или даже обновить апрельский максимум (сейчас 85,32 руб.), однако в дальнейшем ожидаем возвращения пары в район 80 руб. под влиянием оставшихся ограничений на движение капитала», — пишет в своем обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК « Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Также аналитики ждут снижения ключевой ставки до 15% годовых с нынешних 17% на заседании совета директоров ЦБ 29 апреля. Не исключено, что регулятор пойдет и на более решительный шаг, учитывая необходимость оживления экономики, а также то, что, по словам Набиуллиной, Центробанк сейчас не будет бороться с инфляцией любыми способами. А высокая ключевая ставка всегда сдерживает рост цен — как за счет дорогих кредитов, так и в силу увеличения доли накоплений населения.

Поддержал рубль президент РФ Владимир Путин, поручивший ускорить переход на рубли и другие «дружественные» валюты в международных расчетах. Не исключено, что если Европа все же станет рассчитываться за газ рублями, то следующим шагом будет переход на оплату рублями экспорта удобрений и продовольствия.

Сегодня пара доллар-рубль тестировала на прочность нижнюю границу канала 79-80, но пройти эту преграду пока не удалось. С очень большой вероятностью такие попытки повторятся, и в случае успеха целью укрепления российской валюты станет отметка 75 руб за доллар.

Резко ухудшилась ситуация на рынке акций. Все попытки отскока сменяются усилением распродаж, поскольку очень многие инвесторы начинают сокращать позиции. По итогам сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи просел на 3,4%. С точки зрения технического анализа, целью снижения рублевого индикатора рынке является район 2000 пунктов. В условиях разговоров о готовящихся новых санкциях и, мягко говоря, спорных перспектив российской экономики в этом году, желающих покупать российские акции пока немного. Многие аналитики ждут более привлекательных цен.

На санкционных рисках хуже рынка сегодня выглядел банковский сектор: Сбербанк потерял 5,4% капитализации, ВТБ — 5,5%, а котировки TCS Group — головной компании банка «Тинькофф», вообще обвалились на 9%.

Нефть в начале дня подавала признаки намерения опуститься ниже $110, но разговоры о снижении или прекращении закупок российской нефти не дали развиться «медвежьей» атаке. В результате, к концу российских торгов «черное золото» подорожало более чем на процент, уйдя выше $113. Однако это не спасло акции российских нефтяных компаний от снижения: «Роснефть» подешевела на 1,45%, «Лукойл» по непонятным пока причинам упал на 7%.

Намного лучше рынка выглядели акции производителей удобрений, где отыгрывалась новость об увеличении экспортных квот. Среднесрочно бумаги сектора выглядят очень сильно.

Из событий на внешних рынках стоит отметить закрепление биткоина ниже отметки $40 тыс за монету. Снижение котировок криптовалют большинство экспертов объясняет уходом инвесторов от рисков в свете неизбежности повышения ставки ФРС США. Однако эта логика вызывает сильные сомнения. Американские акции особо падать не хотят, высоко котируются основные биржевые товары. К тому же биткоин часто рассматривается как альтернатива вложениям в классические активы.

Скорее всего, просто идет спекулятивная игра крупных держателей биткоинов с непонятными пока целями. Технической поддержкой по биткоину является диапазон $30-32 тыс. Там имеет смысл рисковать и агрессивно покупать основную мировую криптовалюту, не забывая при этом выставлять стоп-заявки для защиты от дальнейшего снижения.