Сбербанк предупредил об обманных схемах на основе поисковых запросов

Мошенники стали чаще придумывать новые схемы хищения средств у россиян на основе популярных поисковых запросов, сообщил РИА Новости в интервью заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мошенники придумывают новые схемы, основанные на поисковых запросах: то, что интересует людей и становится популярным, позже используется для совершения преступлений», - сказал он.

Банкир добавил, что россияне стали чаще искать возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах и оформлять карту за рубежом после того, как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили свою работу в Российской Федерации.

«Конечно, сразу появляются мошенники, которые на этом зарабатывают», - добавил Кузнецов. Чтобы не стать жертвой мошенников, представитель Сбербанка советует соблюдать несколько простых правил и руководствоваться здравым смыслом.

«Помните, что только преступники предлагают перевести деньги на "защищенный" счет под предлогом их сохранения, взять "зеркальный" кредит, чтобы спасти его, или принять участие в "спецоперации" по поиску преступников», - говорит он.

Кузнецов также рекомендует никогда не выполнять никаких действий в соответствии с инструкциями звонящего и всегда перезванивать в банк самостоятельно.