Стоимость золота превысила $2 тыс. за унцию

Цена на золото растет в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше $2 тыс. за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счет сохраняющегося спроса на «надежные» активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16:20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $22,2, или на 1,11%, до $1996,9 за тройскую унцию. Несколькими минутами ранее показатель достигал максимальных с 11 марта $2000,55.

Майский фьючерс на серебро подорожал на 2,34%, до $26,302 за унцию.

«Несмотря на рост курса доллара и увеличение доходности гособлигаций США золото продолжает дорожать, поскольку спрос на надежные активы достаточно высок», — сообщил агентству Market Watch инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России сообщил о внесении изменений в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля покупка золота осуществляется по договорной цене.

На 16 апреля регулятор определил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― в 5 052,35руб./грамм; на серебро ― в 66,02 руб./грамм. Рекордный уровень цен на драгметаллы был зафиксирован 11 марта, золото тогда стоило 7 731,42 руб./грамм, серебро ― 101,30 руб./грамм.

