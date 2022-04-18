Театр МДМ подготовил специальные условия для всех, кто весной и летом собирается в Москву

«Бродвей Москва» предлагает специальные льготные туристические тарифы на билеты (подробности скидочной программы уточняйте на официальном сайте broadway-moscow.ru) и заботится об удобстве гостей: те, кто идут на мюзикл сразу по прибытии в столицу, могут оставить компактный багаж прямо в театре в специальной камере хранения; группы могут позавтракать, пообедать или поужинать в театральном ресторане в здании МДМ и сходить на экскурсию за кулисы.

Сейчас, когда зарубежный туризм закрыт, поход в Театр МДМ — единственная возможность посмотреть спектакль бродвейского калибра, такой, например, как мюзикл «Шахматы». За два сезона он успел покорить сердца 500 тысяч зрителей и стать настоящей звездой в созвездии московских достопримечательностей, какими когда-то были «Норд-Ост» и «Призрак Оперы».

Музыка от авторов легендарной группы ABBA, в которой соединились самые разные стили, и полная драматизма история о верности и предательстве, славе и одиночестве, любви и холодном расчете впечатляют масштабом, красотой и накалом эмоций. Российская постановка получила не только признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов, которые выдвинули спектакль в 11 номинациях самой престижной российской театральной премии «Золотая Маска».

Для тех, кто хочет «перезагрузиться», «Бродвей Москва» предлагает динамичные и смешные мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных». Фойе Театра МДМ превращается в импровизированный бар, а зрители уютно располагаются за столиками импровизированного бара, где одна история любви только начинается («Первое свидание»), а вторая — может вот-вот завершиться («День влюбленных»). Самое время забыть о неудачах в любви и отдохнуть на романтических мюзиклах прямо с Бродвея.

В июле на сцену Театра МДМ вернется образец классического искрометного английского юмора — комедия «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». В центре сюжета ​​труппа артистов-неудачников, которые мнят себя настоящими профессионалами, но долгожданная премьера грозит обернуться громким провалом… Идеальный спектакль для тех, кто хочет веселиться на полную катушку, готов неприлично громко хохотать и рыдать от смеха на плече соседа.

Постановки театральной компании «Бродвей Москва» будут идти до конца лета, билеты на эти показы уже в продаже. Зрители от 14 до 22 лет могут посмотреть спектакли в Театре МДМ бесплатно в рамках программы «Пушкинская карта».

Дмитрий Богачев — глава компании «Бродвей Москва», член Бродвейской лиги, продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых «Призрак Оперы», CHICAGO, «Красавица и Чудовище», MAMMA MIA!, «Бал вампиров», CATS, «Привидение», «Русалочка», «Поющие под дождем», основатель театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» в России, автор идеи и концепции мюзикла ANASTASIA, который после успешного проката на Бродвее ставится в Европе, Азии и Латинской Америке.

Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.