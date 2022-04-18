Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов

Внешнеторговый оборот между Москвой и Индией увеличился по итогам 2021 года на 62,7% в сравнении с 2020-м и годом, составив почти 4,5 миллиарда долларов, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на сообщение официального сайта мэра столицы.

«Россия является одним из ключевых партнеров Индии, и приоритетное внимание уделяется расширению их двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В 2021 году товарооборот между странами увеличился на 46,5 процента по сравнению с 2020 годом, причем треть его приходится на Москву. Непосредственно товарооборот столицы с этой страной в 2021 году увеличился на 62,7 процента и составил почти 4,5 миллиарда долларов», - цитирует агентство заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественным и земельным отношениям Владимира Ефимова.

Он уточнил, что за прошлый год Москва экспортировала в Индию товаров на 2,3 миллиарда долларов, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году. Отмечается, что почти половина этой суммы пришлась на поставки продукции предприятий промышленного сектора.

«В 2021 году столица увеличила поставки продукции промышленного сектора в Индию на 46,1 процента — примерно до 955 миллионов долларов. Такая динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электротехнических устройств и оборудования связи», - приводятся в сообщении слова руководителя городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В целом объем импорта из Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 миллиарда долларов. Уточняется, что закупались в основном упакованные медикаменты, одежда, электроприборы и оборудование связи, а также другие категории промышленного и агропромышленного сектора.

