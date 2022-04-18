ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках

ЦБ РФ в понедельник, 18 апреля, возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту. Как ранее сообщал регулятор, до 9 сентября банки смогут продавать гражданам наличную валюту, которая поступает в кассы финансовых организаций с 9 апреля, передаёт ТАСС, ссылаясь на заявление регулятора.

Центральный банк ввел временный порядок проведения операций с наличными деньгами 9 марта, он действует до 9 сентября. Регулятор объявил об ослаблении временного порядка 8 апреля. В дополнение к возобновлению возможности для банков продавать наличные деньги, гражданам, у которых были счета или депозиты в иностранной валюте, открытые до 9 марта, и которые еще не выбрали установленный лимит для получения наличных со своих счетов, с 11 апреля разрешено покупать не только доллары, но и евро наличными.

В то же время общий лимит на снятие валюты со счетов граждан остался на уровне 10 тысяч долларов (или эквивалент в евро). Как отметили в ЦБ, граждане по-прежнему могут получать средства в рублях сверх лимита с валютных счетов в течение срока действия временного порядка операций с наличной валютой.

Конвертация, при необходимости, осуществляется по обменному курсу банка, но выданная сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального обменного курса Центрального банка на день выдачи.