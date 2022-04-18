Отправка газа в Европу больно ударила по США

Цены на природный газ в США выросли в понедельник до самого высокого уровня более чем за 13 лет на фоне неблагоприятных прогнозов погоды, сообщает CNBC.
Фьючерсы на голубое топливо подскочили более чем на 5% и торгуются на отметке $7,68 за миллион британских тепловых единиц, что является самым высоким показателем с октября 2008 года. Цены на природный газ растут пять недель подряд.
«Учитывая устойчивый бычий импульс и плохо подготовленный рынок к дальнейшим бычьим потрясениям, заметный дальнейший рост цен на природный газ остается вероятным этим летом», — отмечает EBW Analytics. Аналитики добавили, что «бычий сдвиг погоды» привел к «перегрузке» рынка США.
За год цены на природный газ в США выросли на 102%, что усиливает опасения по поводу инфляции в экономике. Этот рост цен менее экстремальный, чем в Европе, где фьючерсы на природный газ выросли до исторических максимумов.
В настоящее время США отправляют рекордные объемы сжиженного природного газа в Европу, что приводит к росту цен на Henry Hub.
Роль Америки как экспортера продолжает возрастать в связи с геополитикой, отмечают аналитики банка RBC.
Несмотря на рост цен, производители не торопятся увеличивать производство, а запасы в хранилищах ниже среднего за 5 лет.
«Существуют фундаментальные факторы (ситуации на рынке газа), обусловленные рекордным оттоком СПГ, сильным экспортом в Мексику и дисциплиной производителей», — добавили в компании.
Ранее Эксперт Online писал, что перспективы для более чем десятка новых проектов с СПГ в США остаются в тумане. Цены на строительство инфраструктуры стремительно растут вместе с ростом цен на газ, а политики настаивают, хотя и в долгосрочной перспективе, на отказе от ископаемых видов топлива, к которым относится и природный газ.
Проектам, даже находящихся на продвинутой степени строительства, потребуются годы, чтобы их газ попал на глобальный газовый рынок. Американцы начали продавать сжиженный газ, который они первое время делали из сланцевого газа, шесть лет назад. Сейчас мощности по экспорту СПГ в США составляют 120 млрд кубометров газа.