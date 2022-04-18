Отправка газа в Европу больно ударила по США

Цены на природный газ в США выросли в понедельник до самого высокого уровня более чем за 13 лет на фоне неблагоприятных прогнозов погоды, сообщает CNBC.

Фьючерсы на голубое топливо подскочили более чем на 5% и торгуются на отметке $7,68 за миллион британских тепловых единиц, что является самым высоким показателем с октября 2008 года. Цены на природный газ растут пять недель подряд.