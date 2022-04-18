В ожидании санкций: рубль не боится, акции падают

Российский рынок акций попытался продолжить намеченный в пятницу подъем. Но в условиях нехватки ликвидности, отрицательного геополитического фона и подготовки новых санкций инвесторы начали продавать бумаги. По итогам первого часа торгов потери Индекса Мосбиржи превысили 1%.

Очередной, шестой по счету пакет антироссийских санкций может быть направлен на банковский сектор и нефть, заявила в выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробностей готовящихся ограничений пока нет, и гадать, что взбредет в головы европейским политикам бессмысленно. Ясно лишь одно: если Европа откажется или существенно сократит закупки российской нефти, то самой нефти в мире больше не станет, а цены на нее вполне могут зашкалить за $150 за баррель.

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В такой ситуации Россия в значительной части компенсирует падение физических объемов экспорта за счет роста цены. Конечные же потребители нефти и нефтепродуктов окажутся под сильным ударом. При этом вряд ли ОПЕК+ решится на серьезное сверхплановое увеличение добычи. Страны картеля не захотят портить отношения с Россией. Кроме того, они и сейчас добывают меньше разрешенных квот — из-за проблем с введением новых мощностей.

Пока же нефть стоит около $110 за баррель — на полпроцента дешевле, чем на закрытии рынков в четверг (в пятницу западные биржи не работали).

Акции нефтяных компаний в условиях высоких рисков не спешат отыгрывать дорогую нефть, торгуясь хуже рынка.

В числе лидеров снижения бумаги Сбера, потерявшие за первый час торгов около 3% стоимости, что вполне объясняется новыми санкционными рисками и плохими перспективами банковского бизнеса в этом году.

Некоторый позитив пришел для «Газпрома» и рубля из Германии. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что из-за угрозы нанесения вреда окружающей среде Германия не станет добывать у себя сланцевый газ и не сможет отказаться от закупок газа в России, поскольку это поставит под угрозу, как он выразился, «социальный порядок в Германии». Примеру ведущей экономики Европы, скорее всего, последуют большинство стран континента, и всем им придется с очень высокой вероятностью перейти на оплату газа рублями, как это предусмотрено указом президента РФ Владимира Путина.

В то же время по меньшей мере недоумение вызывает инициатива премьер-министра Италии Марио Драги установить потолок цен на российские нефть и газ. Цены эти, по его мнению, не мотивированы и, как выразился Драги, «не имеют отношения к историческим ценностям». Идея явно не проработана, поскольку совершенно непонятно, как можно заставить «Газпром» переподписать долгосрочные контракты на худших для него условиях.

Но пока инвесторы, тем не менее, решили сократить долю акций «Газпрома» в портфелях, отправив бумагу в примерно процентный минус. Акции газовой монополии торгуются вблизи сильной технической поддержки 220 руб. Учитывая, что рынок ждет очень сильной отчетности компании за первый квартал, в любое время могут начаться покупки «Газпрома».

В целом ситуация по рынку акций складывается тревожная. На дневном графике явно прорисовывается фигура технического анализа «голова-плечи», которая может реализоваться в снижение Индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов, то есть на 15% ниже текущего уровня. Однако это не обязательный сценарий. Многие аналитики ждут, что в мае-июне рынок акций может получить новую порцию денег от частных инвесторов, у которых закончится срок трехмесячных банковских депозитов, открытых по ставкам около 20% годовых. В этой связи важным будет решение Банка России по ключевой ставке 29 апреля. От этого параметра будут зависеть дальнейшие ставки по депозитам.

Российская валюта на открытии торгов попыталась выйти из коридора 79-80 руб за доллар, но быстро вернулась назад. Динамика рубля будет определяться исключительно объемом продаваемой экспортной выручки. Не исключено, что к концу месяца курс доллара упадет в район 75 рублей, а то и ниже — за счет увеличения продаж валюты экспортерами, которым нужно будет рассчитываться с бюджетом по налогам.