В России резко вырос спрос на охрану жилья

Спрос на охрану квартир в России в марте вырос на 44% по сравнению с февралем и на 32% за год, спрос на охрану коттеджей увеличился на 70% и 29% соответственно. При этом тревожных вызовов стало меньше на 5%, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные компании «Delta Системы безопасности».

«Количество подключенных объектов городской недвижимости (квартир) в марте увеличилось на 44% по отношению к февралю текущего года и на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Собственники частных домов (коттеджей) были еще более активными, количество новых клиентов за месяц выросло на 70% по отношению к февралю и на 29% по отношению к марту прошлого года», — сообщили в компании.

При этом число тревожных вызовов в марте упало на 5% в сравнении с мартом прошлого года. Минимум был зафиксирован с 28 февраля по 7 марта — минус 41% по всем типам объектов в России. В квартиры охранники выезжали на 47% реже, в коттеджи — на 45%, на объекты малого бизнеса — на 40%, в продуктовые магазины — на 55%.

По данным компании, изменился и характер правонарушений. Если в марте 2021 года чаще всего фиксировались кражи (32%), то в текущем году преобладает категория незаконных проникновений (49%).

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