В «Ростехе» заявили, что в России есть практически все для сервисного обслуживания SSJ100

Самолеты SSJ100 (Sukhoi Superjet) будут и дальше использоваться российскими перевозчиками; в РФ на данный момент есть практически все для сервисного обслуживания этих лайнеров и двигателей для них.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Ранее стало известно, что авиакомпания «ИрАэро» направила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву письмо, в котором сообщила, что санкции Запада не дают обслуживать двигатели самолетов SSJ100, что якобы ставит под угрозу возможность дальнейшей эксплуатации лайнеров.

«Информация о возможной остановке эксплуатации Superjet в РФ не соответствует действительности. В партнерстве с авиакомпаниями мы делаем все, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолеты Superjet-100», — цитирует агентство сообщение «Ростеха». В госкорпорации заверили, что в России есть практически все, чтобы осуществлять процессы сервисного обслуживания самолетов этого типа, в том числе силовые установки. «Те проблемные моменты, которые возникли в связи с санкциями, решаются — у нас есть четкое понимание дальнейших действий», — подчеркнули в «Ростехе».

Там также рассказали, что у сообщившей о возможных проблемах с ремонтом двигателей для SSJ100 компании «ИрАэро» нет сложностей с авиапарком. «Мы удивлены заявлениями "ИрАэро". Насколько нам известно, у авиакомпании нет проблем с летным парком. Все Superjet компании сейчас в строю, двигатели на самолетах в наличии, объективных причин поднимать шум нет», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует к 2025 году наладить выпуск 36 самолетов МС-21, а затем нарастить производство до 72 машин в год. Также компания намерена ежегодно производить от 20 до 30 самолетов SSJ100.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что импортозамещение узлов и агрегатов МС-21 планируется завершить в течение трех лет. «В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины. На такие цели уже было выделено свыше 60 миллиардов рублей», — сказал глава кабмина.