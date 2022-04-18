Исполнители рубля должны стать искуснее авторов доллара

Курс доллара. 30 лет. Нерв общественной жизни. Россия. 1000 лет. Болезнь, значит, излечимая, хотя и заразная. Когда он растёт, 30-40-60-80-100-200 (последнее оказалось фейком), сердце замирает и уносится в режим клинически невозможной перегрузки. Всё, нет ничего, завтра умрём. Остановка. Надежды нет. После оказывается, что жизнь продолжается, но сердце возвращается на минималках.

Вся страна держит курс, чтобы не упал. Правда, некоторые хотят, чтобы упал, так можно подзаработать на продаже за рубеж, но как-то друг друга понимаем. Нет ничего: чтобы росло количество квадратных метров на человека, чтобы производители производили, чтобы деньги от тех, у кого они есть, попадали к людям с идеями.

Главное держать, иначе все. Если упадёт, мы не сможем отстоять внешние интересы. Правда, он не наш и держать его не всегда получается. Задача ядерная, удержать бозон-курс в горячей плазме в условиях квантовой флуктуации магнитного поля. Но мы по части ядерной физики ого-го. Правда, бозон-курс часто вырывается из магнитного поля, но от этого задача ещё ответственней. Пахнет неизведанным, можно сказать, на грани земного.

Иногда дядя с бородой на другой стороне вырубает тумблер с электричеством, и бозон вообще устремляется в неконтролируемое плавание, стуча и отскакивая от стенок коллайдера, ведь коллайдер-то не наш, но что делать, бозон не контролируе. Да и удерживать бозон задача сколь бессмысленная, столь и фундаментально почетная. С точки зрения чистой науки. Иногда бозон удавалось удержать, на короткие периоды, уже хорошо. Ордена.

Интересно, там, где авторы доллара, когда-нибудь чувствовали тревожный страх из-за его курса? Неважно.

Есть критическая задача — в парадигме «от кого зависит — зависимый» обеспечить интересы «зависимого» в зоне того, «от кого зависит», через инструменты зависимости. Задачи умеем придумывать. Справляемся, по крайней мере докладывают наверх, что справляемся, а если не справляемся, что делать, дядя виноват.

Когда американцы делали современный доллар, то они совершенно не думали контролировать им весь мир, создавать болезненную зависимость от себя. Они просто хотели создать классный платёжный инструмент, который будет работать по всему миру, который будет удобен им. И создали, дальше следствия.

И доллар стал как в СССР в 1980-е импортные кроссовки. Нет не давайте мне кросовки Полёт, Заря, Слава, ищу только импртные, брендовые Adidas. Да и мало того, что Полёта и Зари не было, а если и были, то у них ни бренда, ни фасона.

Интернационализация рубля — важно, но, чтобы было, нужен бренд и фасон.

Однако, помните также тревожный и эпохальный фильм АССА и песню оттуда? ДКП, то есть «ВВС — сфера особого внимания». ДКП — сфера особого внимания для рубля.

Центробанк и Минфин, 2020. Россия не может позволить себе низкую ставку, так как не обладает своей резервной валютой, при понижении ставки растёт потребление импорта либо истощаются резервы, либо падает рубль (=инфляция), кроме того уходят керри-трейдеры. Ну, читай, мы не можем раскладывать свою инфляцию на мир. Ок.

2022 год — Центробанк. Нужна высокая ставка. Резервы не важны, импорта мало, рубль можно сделать хоть 60 — чистый валютный профицит. Нужна высокая ставка.

Телевизор, передача, где логика? Если в передаче логику найти можно, то тут?..

Бренда и фасона у рубля не будет без рублеориентированной денежно-кредитной политики (ДКП).

А это доступные ставки для производства и торговли, в том числе экспорта. Это рублевая ликвидность для зарубежных партнёров, это долговой рынок минимум объёмом в ВВП, в том числе и рублёвый рынок за рубежом. Это совместная работа Минфина и ЦБ над кредитно-денежными условиями для бизнеса и государства, и где-то даже главенство Минфина над ЦБ. Это просчёт того, сколько надо ликвидности и при каких ставках возможно изменение структуры внутреннего предложения.

Апрель 2022. Докапитализируются фонды промышленности в регионах. Чтобы субсидировать повышенные ставки по кредитам промышленникам. Деньги бюджета уходят в конечном счёте в ЦБ. Телевизор, передача. В умении рассыпать асфальт мимо дороги или в лужу мы честно превосходим весь мир, в этом сила.

Вся экономика очень проста. Есть физическая — распределение между членами общества произведённых обществом же товаров и услуг. Есть надстройка — финансы, там формируются производные инструменты, но в конечном счёте все для обслуживания физической экономики. Как называется инструмент расчетов — доллар, рубль или гульден, не важно. Все может работать. Только, если ДКП придерживает ликвидность, заигрывает с керри-трейдом, если догмы важнее здравого смысла, если основное — перекладывание из корзины в корзину, если боязнь рисков, которые уже давно наступили, останавливает от докапитализации своих бизнесов и своего же государства, это не работает.

Всё, не время, менять ДКП. Запятая именно там. Не время играть в теории, надо менять ДКП.

И интересно, хватит ли смелости не менять ДКП. Если хватит, то это настоящая смелость.

Однако ж мы все от этого зависим. Позади Москва, отступать некуда.

Хотим ли, чтобы курс доллар-рубль стал нервом общественной жизни ещё на 30 лет? Может сердце не выдержать.