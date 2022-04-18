Вице-мэр Ефимов: Товарооборот между Москвой и Индией увеличился более чем на 60% в 2021 году

Внешний оборот торговли между Москвой и Индией в 2021 году вырос почти на 63% относительно 2020 года и достиг почти 4,5 млрд долларов. Укрепление партнерских отношений между странами оказывает положительный эффект на экспорт московских компаний, сообщил 18 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Россия является одним из ключевых партнеров Индии, приоритетное значение отводится расширению их двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В 2021 году товарооборот между странами увеличился на 46,5% относительно 2020 года, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли Москвы с данной страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7% и составил почти 4,5 миллиарда долларов», – сказал Владимир Ефимов.

В том числе, по словам заместителя мэра, объем экспорта Москвы в Индию в прошлом году достиг 2,3 млрд долларов — это примерно вдвое больше, чем в 2020 году. Почти половина этой суммы пришлась на поставки продукции промышленного сектора, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В 2021 году столичные экспортеры увеличили объем поставок продукции промышленного сектора в Индию на 46,1% относительно 2020 года – примерно до 955 млн долларов. Такая динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электрических устройств и аппаратуры связи», — добавил Владислав Овчинский. По его оценке, перспективное направлением развитие внешней торговли, в частности, — экспорт контрольно-измерительных приборов, так как Индия стабильно наращивает объем закупок таких товаров.

В свою очередь, объем импорта Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 млрд долларов. В основном столица закупала расфасованные лекарства, трикотажную и швейную одежду, электрические устройства и аппаратуру связи, а также множество других категорий промышленного и агропромышленного сектора, подсчитали в центре «Моспром».