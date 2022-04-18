Выручка входящего в СТМ Уральского дизель-моторного завода выросла почти на треть

ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ, входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины», СТМ) в прошлом году сократило чистый убыток по РСБУ по сравнению с предыдущим годом на 23,4% — до 353,4 млн рублей.

Об этом свидетельствует отчетность компании за 2021 год, передает «Интерфакс».

Выручка компании увеличилась на 32,2% и составила почти 1,8 млрд рублей; себестоимость реализации выросла в 1,5 раза, до 1,75 млрд. Валовая прибыль УДМЗ в итоге значительно сократилась, составив 1,9 млн рублей против 171,7 млн годом ранее, а убыток от продаж вырос почти вдвое (307,8 млн против 163,7 млн). Вместе с тем «прочие доходы» АО предприятия поднялись за год на 25,5%, составив 217,2 млн рублей, а «прочие расходы» снизились на 37,7%, до 274,5 млн. В сочетании с прочими факторами это способствовало сокращению чистого убытка до 353,4 млн рублей против 461,4 млн в 2020-м.

Основанный в 2003 году в Екатеринбурге на базе дизель-моторного комплекса ОАО «Турбомоторный завод» УДМЗ выпускает дизели и дизель-генераторы различных типов для судостроения, тепловозостроения и малой энергетики. СТМ владеет 99,86% компании.

Холдинг «Синара — Транспортные Машины», входящий в группу «Синара», включает предприятия локомотивостроения, инжиниринга, заводы по производству дизельных двигателей и путевой техники, а также сервисные компании. Активы СТМ расположены в Екатеринбурге, Калуге, Свердловской и Калужской областях.

Ранее «Эксперт» писал о том, что торговый дом СТМ холдинга «Синара — транспортные машины» заключил договор с узбекской Enter Engineering на поставку пяти маневровых тепловозов до конца текущего года. Машины планируется задействовать в строительстве нового химического комплекса минеральных удобрений в Самаркандской области. Отмечается, что это первая поставка высокопроизводительной техники холдингом в Узбекистан со времен СССР. В настоящий момент компании обсуждают возможность дальнейшего взаимодействия, в частности, рассматривается возможность поставок путевой техники производства СТМ.