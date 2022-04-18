Выставка «Театр Табакова. Моменты» в фотообъективе Ксении Бубенец откроется в Бахрушинском музее

С 22 апреля по 19 июня 2022 года в Доме-музее М.Н. Ермоловой, филиале Бахрушинского музея, посетители смогут увидеть уникальную коллекцию фотографий спектаклей Театра Олега Табакова, а так же снимков внутренней жизни театра, сделанных за сценой, в гримерках, на обсуждениях и встречах, во время репетиций. На фото запечатлены актеры театра – Владимир Машков, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Евгений Миллер, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Александр Фисенко, Аня Чиповская и другие.

В коллекции более 100 снимков, большинство из которых появятся в открытом доступе впервые, они охватывают жизнь театра за 10 лет – с 2013 года по настоящее время. В экспозиции представлены экспонаты из музея Театра Олега Табакова – два сценических костюма и макеты декораций, а также материалы из фондов Бахрушинского музея.

«Для нас особенно важно вместе с Театром Олега Табакова предоставить зрителям возможность познакомиться с редкими кадрами закулисной сценической жизни. Посетители смогут увидеть ее глазами профессионального фотографа, проживающего со служителями сцены общую творческую жизнь. Нам очень приятно разделить эту радость творчества. Вместе с коллегами мы постарались создать в музее атмосферу дома для театра. В наших залах тоже идут репетиции, рождаются новые идеи, режиссеры и актеры раскрывают образы героев на сцене – стоит только взглянуть на эти снимки, и картина театральной жизни буквально оживает. Мы всегда готовы поддерживать такие вдохновляющие совместные выставочные проекты с театрами нашей страны, оказывать партнерскую помощь в осуществлении самых разных инициатив», – приветствовала совместный проект генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Фотогалерея рабочих процессов рождения спектакля позволит рассмотреть обычно скрытый от посторонних глаз процесс рождения спектакля в камерной, практически интимной атмосфере репетиций.

«Многие представленные на этой выставке экспонаты уникальны, но не менее уникальны и фотографии Ксении Бубенец, которая вот уже 10 лет "ловит" в свою камеру неповторимые и драгоценные моменты нашей жизни. Моменты, которые мы рады разделить с нашими зрителями и с посетителями Дома-музея Марии Ермоловой», - прокомментировал открытие выставки художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

В зале «Авансцена» зрители познакомятся со спектаклями текущего репертуара Театра Табакова. Черно-белый зал «Этюды» посвящен будням театра, его жизни по другую сторону сцены. В зале «Атмосфера» собраны фотографии, как уже сошедших со сцены спектаклей, так и спектаклей текущего репертуара, здесь соединяется прошлое и настоящее театра. Моментами особой радости для посетителей выставки станут фотокадры, на которых запечатлен Олег Павлович Табаков.

Место проведения: Дом-музей М.Н. Ермоловой/Театральный салон на Тверском бульваре – филиал Бахрушинского музея (г. Москва, Тверской бульвар, д. 11, ст. м. Тверская, Пушкинская, Чеховская).