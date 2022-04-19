Акции «Детского мира» поднялись на 5% после публикации квартальных результатов

Группа «Детский мир» обнародовала операционные результаты за первый квартал 2022 года, завершившийся 31 марта.

Согласно отчету компании, опубликованному на ее сайте, общий объем продаж «Детского мира» вырос на 7,6%, до 42,7 млрд руб. Чистая выручка сети в первом квартале увеличилась на 6,1%, составив 37,9 млрд руб.

Росту показателей способствовали увеличение среднего чека, торговой площади и онлайн-трафика, говорится в пресс-релизе. Интернет-продажи в России принесли компании около трети выручки — их общий объем за три месяца вырос на 19,9%, до 13,1 млрд руб. «Продолжающаяся пандемия коронавируса способствовала увеличению спроса в онлайн-сегменте. Компания продолжила наращивать объем онлайн-продаж в Казахстане, где онлайн-сегмент растет практически двукратным темпом. В первом квартале 2022 года общий объем цифровых продаж в Казахстане увеличился на 123,6%», — отмечается в сообщении.

Среди ключевых событий первого квартала компания называет открытие под Екатеринбургом нового распределительного центра, рассчитанного на обработку свыше 35 тысяч заказов в день; решение зафиксировать цены на ряд товаров первой необходимости, в том числе детское питание, подгузники, детскую одежду и обувь, а также введение временных мер поддержки поставщиков на фоне повышенного потребительского спроса и сложностей в организации логистических цепочек — до конца апреля компания отменила систему штрафов за недопоставку товаров, а также сократила срок рассмотрения новых цен от поставщиков до пяти рабочих дней. Кроме того, в первом квартале «Детский мир» объявил о запуске программы выкупа собственных обыкновенных акций, размещенных на Мосбирже, в размере до 3,5 млрд рублей сроком до 9 августа.

Как пишет РБК, после открытия торгов на Московской бирже акции группы «Детский мир» поднялись на 4,97%, до 79,4 руб. По состоянию на 12:30 мск рост замедлился до 0,6%, цена скорректировалась до 76,06 руб.

С начала года «Детский мир» открыл восемь новых магазинов, в том числе три в РФ, два в Казахстане и два в Белоруссии. Общее количество магазинов группы увеличилось до 1125 — в 447 городах и населенных пунктах трех стран. По сравнению с прошлым годом число магазинов выросло на 28%.

Группа «Детский мир» — крупнейшая российская сеть магазинов товаров для детей. В нее входят розничные сети магазинов «Детский мир», онлайн-магазин и маркетплейс, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». В 2021 году общий объем продаж группы поднялся на 16,9% и составил 184,3 млрд рублей с НДС. Совокупный объем онлайн-продаж ретейлера в РФ вырос на 39,1%, до 54 млрд рублей, доля онлайн-продаж в России составила 30,8%. Чистая выручка сети увеличилась на 15% и достигла 164,3 млрд рублей. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта сети в РФ — 46,2% от общих продаж (+1,7 п.п. год к году).