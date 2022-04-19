Акции дня: сделка подогрела интерес к бумагам «Русагро»

Котировки «Русагро» шли вверх по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 19 апреля. За день стоимость бумаг выросла на +3,10% до 905,6 рублей за штуку.

Интерес к бумагам подогрела новость о том, что группа «Русагро» рассматривает возможность покупки российских активов финского производителя молочных продуктов Valio. По мнению экспертов, сделка, по приблизительным оценкам, обойдется компании в 2 млрд рублей. Покупка может помочь компании нарастить присутствие на молочном рынке.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,07% до 2317,46 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,62% до 931,86 пунктов. Нефть марки Brent стоила 107,25 долларов за баррель (-5,22%). Российская валюта укреплялась – 80,13 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.