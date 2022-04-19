Сырье придавило американские акции

«Мы считаем, что положительное влияние инфляции на рост прибылей достигло своего пика и теперь, скорее всего, она будет встречным ветром для роста, особенно потому что инфляция вынуждает ФРС сохранять максимально ястребиную позицию», - написал в понедельник стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон клиентам.

Это было не самым приятным для них началом недели, богатой отчетностью известных компаний. Вчера раскрывали данные Bank of New York Mellon (его акции упали на 2,3%), Bank of America (выросли на 3,4%), Charles Schwab (рухнули на 9,44%) и многие другие.

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Во вторник будут Netflix, Johnson & Johnson, Travelers, Lockheed Martin и целый ряд прочих. В ближайшие дни отчитаются Tesla, IBM, Procter and Gamble, Travelers, Dow Inc, American Express, Verizon, United Airlines, American Airlines, Union Pacific и еще множество компаний.

И хотя понедельник основные фондовые индексы США провели без ярко выраженной динамики, потеряв в итоге 0,02-0,14%, квартальные прибыли вполне способны придать им импульс. Вопрос лишь – в каком направлении.

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Пока что, по данным FactSet, сезон отчетности внешне идет неплохо: из 7,5% компаний S&P 500, успевших отчитаться, 81,5% сообщают о прибыли выше ожиданий. Другое дело, что ожидания эти заметно ниже прошлогодних результатов, а их превышение – тщательно оберегаемая аналитиками и менеджментом компаний традиция. На этот раз им пришлось ради нее очень постараться.

Перед началом сезона отчетностей ожидался прирост прибыли на 4,5% (против 21,3% кварталом ранее), но сейчас, после внесения данных отчитавшихся компаний, эта цифра выросла до 5,3%. Вот только в конце декабря, по данным FactSet, прогнозировали рост 5,7%. В дальнейшем оптимизм тоже будут черпать из снижения уровня ожиданий.

«Диапазон пересмотра прибыли для S&P 500 возобновил свой нисходящий тренд за последние две недели и снова приближается к отрицательной территории, - пишет Майкл Уилсон. – Индекс условий ведения бизнеса Morgan Stanley (опрос наших отраслевых аналитиков) упал до самого низкого уровня с апреля 2020 года, а ожидания по марже выглядят чрезмерно оптимистичными для балансов 2022 года, учитывая множество издержек, с которыми сталкиваются компании».

В марте, как известно, инфляция в США вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года (8,5%), но тогда же возникла и версия о том, что в этом месяце пройден пик темпов роста потребительских цен. Теперь возникает все больше оснований сомневаться в этом. Как и в феврале-марте, дело в ситуации на товарных рынках.

В понедельник цены на газ в США взлетели до уровня 2008 года, а на кукурузу – на максимум за 9 лет. Нефть, несмотря на все усилия американской администрации, остается дорогой – вчера Brent достигала отметок 27 марта ($114,84 за баррель). Котировки золота в начале недели превышали $2000 за тройскую унцию. Другое сырье (хотя и не все) тоже росло в цене. Этого оказалось достаточно, чтобы индекс Bloomberg commodity spot в понедельник превысил значения марта и переписал исторический максимум.

На таком фоне рост доходности казначейских облигаций США выглядит отражением крепнущей уверенности в том, что в борьбе с инфляцией ФРС придется действовать жестче ожидавшегося. Доходность U.S. 10 Year Treasury в понедельник достигла нового максимума с декабря 2018 года – 2,884%.

С 1 апреля она выросла уже более чем на 55 б.п., а с начала года – на 137 б.п. ФРС за все это время подняла ставку лишь на 25 б.п. до 0,25-0,5%. Рынок, впрочем, практически уверен, что повышения на ближайших заседаниях будут по 50 б.п., но, возможно, он еще и недооценивает решимость ФРС.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард вечером в понедельник заговорил о том, что ставка в этом году должна вырасти до 3,5% и, возможно, шаг ее подъема в каком-то случае составит все 75 б.п. Осталось шесть заседаний, так что речь идет о подъеме не менее чем на 50 б.п. на каждом из них. Иначе говоря, к концу года он видит ставку в диапазоне 3,25-3,5% или 3,5-3,75%.

Джеймс Буллард, впрочем, заметил, что последнее – не базовый сценарий. К тому же он известен, как «ястреб», на что тоже стоит делать скидку. И все же. Последние недели показали, что инфляцией очень озаботилось и «голубиное» крыло регулятора, так что, если ее темпы уйдут еще дальше в 1981 год, все может быть. Вместе с планируемым сокращением баланса ФРС на $95 млрд в месяц даже несколько меньшие темпы подъема ставки, чем названные Буллардом, способны привести к рецессии в США. А уж резкое замедление роста просто гарантировано. Для акций это, конечно, не лучшая обстановка.

