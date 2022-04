Сырье придавило американские акции

«Мы считаем, что положительное влияние инфляции на рост прибылей достигло своего пика и теперь, скорее всего, она будет встречным ветром для роста, особенно потому что инфляция вынуждает ФРС сохранять максимально ястребиную позицию», - написал в понедельник стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон клиентам.

Это было не самым приятным для них началом недели, богатой отчетностью известных компаний. Вчера раскрывали данные Bank of New York Mellon (его акции упали на 2,3%), Bank of America (выросли на 3,4%), Charles Schwab (рухнули на 9,44%) и многие другие.