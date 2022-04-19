Авиакомпания «Победа» 30 апреля возобновит перелеты из Москвы в Нальчик

Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении перелетов из Москвы в аэропорт «Нальчик» (Кабардино-Балкария).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. «С 30 апреля авиакомпания "Победа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту "Внуково- Нальчик- Внуково" на ежедневной основе», — цитирует «Интерфакс» сообщение воздушной гавани.

В конце марта лоукостер отменил до 30 апреля все рейсы из Москвы в Нальчик по маршрутам «Внуково — Нальчик — Внуково» и «Шереметьево — Нальчик — Шереметьево».

Международный аэропорт «Нальчик» входит в состав холдинга «Новапорт». Аэродром может принимать свыше 15 типов самолетов и вертолеты всех типов.

Авиакомпания «Победа» с 8 апреля приостановила полеты из аэропорта Шереметьево и сообщила о том, что будет производить рейсы исключительно из Внуково. «При этом "Аэрофлот" сохранит долю группы в общих производственных объемах и перевозках пассажиров аэропорта "Шереметьево", восполнив пассажиропоток "Победы" за счет расширения собственной полетной программы. Самолеты группы продолжат обеспечивать рейсы из Москвы по всем ранее планируемым направлениям внутрироссийской сети», — подчеркивалось в пресс-релизе группы «Аэрофлот», в которую входит лоукостер. Также сообщалось, что «Аэрофлот» заморозил процесс передачи лоукостеру 20 лайнеров Boeing 737. В компании напомнили, что «Победа» сократит парк до 25 самолетов. «Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во Внуково, с поддержанием их летной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию», — пояснили в «Аэрофлоте».

Ранее «Эксперт» писал о том, что авиакомпания S7 с 30 апреля запускает новый авиарейс по маршруту Москва — Нальчик — Москва. Полеты будут осуществляться из аэропорта Домодедово в Нальчик на ежедневной основе на самолетах Airbus A320neo.

Накануне, 18 апреля, Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра Российской Федерации до 25 апреля. «До 25 апреля 2022 года, 03.45 часов по московскому времени, продлен режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — цитирует сообщение ведомства ТАСС. В Росавиации подтвердили, что остальные аэропорты во всех российских регионах работают в штатном режиме. Уточняется, что без перебоев работают и международные аэропорты.