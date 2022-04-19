Рейтинг Байдена нарушил систему

В 2020 году Джозеф Байден был спасением Демократической партии — он позволил ей взять Белый дом и отстранить Дональда Трампа. Сейчас же он становится для своей партии самой настоящей обузой, которую, однако, нельзя просто так скинуть.

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Цифры против

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в последнее время ведет себя немного странно — вплоть до того, что начинает здороваться с воздухом. И это уже стало предметом множества шуток и аналогий — вплоть до сравнения президента США с чудаковатым комендантом Лассардом из «Полицейской Академии». Правда, американскому либеральному истеблишменту не до шуток — ситуация с Байденом грозит серьезными проблемами для Демократической партии, да и всей политической системы в США.

На президента Байдена возлагали очень большие надежды. И не только в плане победы над Дональдом Трампом на выборах 2020 года. Джозеф Байден — респектабельный, опытный демократ с центристскими взглядами — должен был стать оплотом ее рейтинга, удерживая резко полевевшую партию от леворадикальной политики. В то время как второе и третье лица государства (вице-президент Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелози) относятся как раз к крайне левым демократам. И популярности им это не добавляет.

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На сегодняшний день рейтинг Харрис составляет —14,4%. То есть положительно к ней относятся (то есть не «буду голосовать», а просто положительно) лишь 37,7% американцев, а отрицательно 52,1%. По сути, ее рейтинг (а точнее антирейтинг) приближается к тому, который был у Трампа в его худшие дни.

Антирейтинг Нэнси Пелози побил и рекорд Трампа, -20% (35,8% за нее и 55,8% против). Однако проблема в том, что и Байден оплотом так и не стал — у него тоже антирейтинг. Положительно к президенту относится лишь 43,3% американцев, а отрицательно настроены 51,8% граждан этой страны. Напомним, что на момент его прихода к власти к президенту положительно относились 53 процента американце, а негативное мнение о нем имели 36%.

Самым большим стало падение популярности среди т. н. «Поколения Z» — американцев, родившихся в 1997-2004 годах (с 60% до 39%). А эта группа, по мнению социологов, является чуть ли не ключевым сегментом электората Демократической партии. Среди другой важной группы — миллениалов — (1981-1996 годов рождения) рейтинг рухнул на 19 процентных пунктов.

Инфляция популярности

«Длинная (политическая — прим. ред.) родословная Байдена, образ традиционного политика и контраст с Дональдом Трампом предполагали, что он принесет предсказуемость и спокойствие в высшие круги национальной политики, — пишет The New York Post. — Но на пути к новой нормальности произошла забавная вещь — президент Байден совершал одну причудливую авантюру за другой и разбил свое президентство о скалы некомпетентности, глухоты (к потребностям американцев — прим. ред.) и упрямо расставленных приоритетов».

Чем же вызваны столь уничижительные характеристики? Например, в Соединенных Штатах рекордно выросли цены на энергоносители — однако администрация Байдена отказывается изменять свою «зеленую» энергетическую политику, предполагающую ограничение возможности добычи нефти на шельфе, а также отказ от строительства «неэкологичных» трубопроводов. Более того, выросла не только стоимость топлива — в Соединенных Штатах сейчас рекордный уровень инфляции. «Цены в США выросли рекордными темпами с 1981 года, поднявшись на 8,5% в годовом исчислении к концу марта», — цитирует британская The Guardian американское министерство труда.

И тут следует, конечно, упомянуть о том, что не только «зеленая» повестка или плана по масштабному вливанию денег в экономику влияют на инфляцию в США, но и введенные против России санкции, в частности, эмбарго на импорт из России углеводородов, наряду с другими антироссийскими санкциями, которые грозят вогнать в рецессию и американскую, и мировую экономику. Это результат принятых его администрацией решений, хотя ответственность разделяет и вся Демпартия, активнее, чем республиканцы (хотя вскачь пустились и они) проталкивавшая санкции еще при Трампе.

Неудивительно, что проблемы в экономике прямым текстом отразились на рейтингах президента. «Инфляция — это серьезная проблема в политике, потому что, в отличие, скажем, от внешней политики, она ежедневно затрагивает каждого человека. Вы чувствуете, когда стоимость заправки машины возрастает. Или стоимость покупки продуктов. Или стоимость покупки чего-то иного», — пишет CNN. Причем «сильнее всего пострадали те, о ком, как утверждают демократы, они заботятся больше всего: около 35% цветных избирателей сообщают о серьезных финансовых проблемах, а почти 50% избирателей имеют доход ниже 60 000 долларов», — вторит The New York Post.

Все это вдохновило республиканцев. По словам их лидера в Палате представителей Кевина Маккарти, «безудержная инфляция разрушает американские семьи и нашу экономику. При президенте Байдене цены растут быстрее, чем когда-либо в последние 40 лет, высасывая зарплаты и истощая сбережения. Американцы не могут позволить себе однопартийное правление демократов».

Неверным курсом

И это вдохновение будет лишь расти, ведь примерно через полгода в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, куда такой Байден должен вести партию.

Партийный истеблишмент пытается найти выход из ситуации. Попытка пойти по наезженному пути — обвинить во всем Владимира Путина (Джо Байден, Джен Псаки и т.п. уже называют экономические проблемы «Путинской инфляцией» или «Путинским налогом») не увенчались успехом — экономисты четко указывают, что проблемы начались не с началом российской спецоперации, а с приходом Байдена на пост президента.

Теоретически, конечно, Джозефу Байдену можно объявить импичмент — 25-я поправка в Конституцию США позволяет совершить такую процедуру в отношение «недееспособного» президента. Если партийный истеблишмент пойдет по этому пути, то соответствующее число голосов «за» в Сенате наберет. Однако истеблишмент не пойдет. По двум причинам.

Во-первых, тем самым партия признает правоту Дональда Трампа и других республиканцев, уверявших, что демократы в 2020 году выставили изначально недееспособного кандидата (ведь «странное» поведение Байдена началось не в 2022 году). Выставили — и тем самым поставили под угрозу национальную безопасность ради того, чтобы захватить Белый дом. Во-вторых, та же 25-я поправка четко определяет, кто займет место президента — им должен стать вице-президент, то есть радикальная левачка без политического опыта.

При этом сам Байден регулярно говорит о том, что будет переизбираться в 2024 году — и это тоже большая проблема. Ведь по традиции действующий президент — если он, конечно, хочет — автоматически выдвигается партией на второй срок. Попытка ему открыто помешать может стоить его партии дополнительных электоральных очков.

Тем временем, рейтинг президента Байдена продолжает снижаться, вместе с рейтингом всей партии. А это представляет для нее угрозу, в ближайшей перспективе, на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, а в дальнешей и на выборах президента в 2024 году. С учетом этих угроз, оголтелая, или, если угодно, непродуманная и контрпродуктивная политика санкций против России является наихудшим экономическим курсом. Поймут ли это его архитекторы, должно стать понятно достаточно скоро.