Бизнес в Москве получит больше возможностей для новых контрактов из-за увеличения авансирования - эксперт

В Москве увеличат авансовые платежи по госконтрактам до 100% для стабилизации положения поставщиков и подрядчиков. Эта мера окажет значительный положительный эффект как на финансовое положение контрагентов, так и на предпринимательскую среду в целом, считает независимый экономист Андрей Бархота.

«В рамках усиления текущего инфляционного цикла бизнес-среда испытывает возрастающую потребность в оборотных средствах, равно как и в предоплате работ и материалов. Большая доля авансирования позволит обеспечить для поставщиков и подрядчиков увеличение финансовой устойчивости и более широкую базу для финансово-хозяйственного в рамках исполнения государственного контракта. Как следствие мы увидим сохранение или уменьшение объема дебиторской задолженности на балансе участников контракта, а, значит, и большие возможности бизнеса по работе с новыми контрактами и заказами», - отметил эксперт.

Новый порядок авансирования утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению властей, это будет способствовать безусловному выполнению госконтрактов, социальных обязательств перед москвичами и реализации программ развития столицы. Органы исполнительной власти Москвы и иные госзаказчики в 2022 году смогут авансировать до 100% платежи по контрактам на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд.

Как считает вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов данная мера поддержки особенно важна в период турбулентности экономики.

«В прошлом году Москва закупила по ФЗ-44 товаров, работ и услуг на сумму 1,2 трлн рублей. При этом из них договоров с малым и средним бизнесом было заключено на 431,9 миллиарда рублей, что превышает 35% от общего объема. В период турбулентности экономики особенно важно сохранить и адаптировать цепочки взаимодействия между бизнесом и заказчиками. Предприятия, выполняющие заказы государственных органов и компаний, должны своевременно получать деньги за поставленные товары и услуги. Ожидается, что мера по авансированию госконтрактов сможет поддержать крупных поставщиков и МСП, даст им возможность бесперебойно производить необходимую продукцию без кассовых разрывов, которые зачастую покрываются кредитными займами, гарантировать стабильную работу предпринимателям и своевременное получение необходимой продукции заказчикам, а также сохранить рабочие места», - подчеркнул Ефимов.