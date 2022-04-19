Число предпринимателей из стран ЕАЭС на Wildberries выросло за год в 13 раз

Граждане стран-членов Евразийского экономического союза, ведущие бизнес, стали намного чаще пользоваться маркетплейсом Wildberries для реализации своей продукции.

«Малый бизнес Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана все активнее выходит на Wildberries: в 1 квартале 2022 года число предпринимателей из стран ЕАЭС выросло в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года», — сообщает пресс-служба ретейлера.

Отмечается, что в январе — марте текущего года локальный бизнес увеличил продажи собственной продукции через маркетплейс на 357% год к году, до 1,9 млрд руб. Заметнее всего продажи выросли у предпринимателей, продающих спортивное питание (+855% год к году), стройматериалы (+674%), зоотовары (+562%), а также продукты питания (+497%) и канцтовары (+432%).

Самый большой объем импорта (примерно 53%) из стран ЕАЭС пришелся на одежду, еще 18% — на косметику и парфюмерию, около 6% — на товары для дома.

«Wildberries продолжает развивать онлайн-платформу как для российских предпринимателей, так и малого бизнеса из других стран. Мы открываем новые логистические центры, что позволяет запускать прямые поставки от локального бизнеса, создавать новые рабочие места и расширять ассортимент продукции на маркетплейсе», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее «Эксперт» писал о том, что количество товаров российского производства на Wildberries в апреле 2022 года увеличилось на 34% по сравнению с показателем 2021-го. Отмечается, что число представителей российского бизнеса, зарегистрировавшихся на маркетплейсе, за первые три месяца текущего года увеличилось на 136 тысяч и составило 642 тысячи. Ретейлер также сообщил о запуске специального раздела «Сделано в России», в котором будут представлены только отечественные бренды. Таким образом компания собирается оказать поддержку производителям из РФ и помочь им найти покупателей. Все товары от участников проекта будут выделены специальными плашками; в рамках проекта пользователи сервиса смогут сделать покупки на специальных условиях: при заказе трех товаров из раздела будет предоставляться скидка в 25%.

На прошлой неделе Wildberries запустил новый крупный сортировочный центр в Ставропольском крае, жители которого в 2021 году приобрели на маркетплейсе вдвое больше товаров, чем годом ранее. Уточняется, что новый объект площадью 2500 кв. м открылся в Шпаковском районе, он будет работать круглосуточно и без выходных. Ранее два новых сортировочных центра Wildberries открылись в Брянске и Серове (Свердловская область).

Оборот Wildberries в прошлом году вырос на 93% и составил 844 млрд руб. В 4 квартале 2021 года продажи ретейлера обновили исторический максимум, достигнутый в 3 квартале 2021 г., и составили 304,8 млрд руб., что на 101% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го. Количество заказов на маркетплейсе в прошлом году достигло 808,6 млн, увеличившись на 146% по сравнению с предшествующим 2020-м. Всего через Wildberries в 2021 году было приобретено свыше 1 млрд товаров — на 81% больше, чем годом ранее. Самые высокие объемы продаж продемонстрировали одежда, обувь и аксессуары (336,5 млрд руб., рост на 55% по отношению к 2020-му); детские товары (115,7 млрд руб., 63%); товары для дома и дачи (114,6 млрд руб., 111%); бытовая техника и электроника (76,4 млрд руб., 64%).