Экономическая спецоперация: «русские офшоры» набирают популярность

Санкционное давление на Россию, которое после начала специальной военной операции на Украине оказывается странами Запада, может сделать Специальные административные районы (САР) нашей страны даже более привлекательными с точки зрения ведения там бизнеса, чем это планировалось изначально.

Для того, чтобы поспособствовать приходу в «русские офшоры» новых резидентов и сделать более комфортными условия пребывания там нынешних, одновременно повысив экономическую эффективность САР в интересах государства, Министерство экономического развития РФ провело свою собственную спецоперацию. Правда, не в военной, а в межведомственно-экономической плоскости.

Для начала был устранен ряд административных барьеров, препятствовавших заходу некоторой части желающих в тихую гавань посреди санкционного шторма. Кроме того, участникам САР теперь будут ежегодно выдавать свидетельства, подтверждающее соответствие статусу международной компании.

Статья по теме: Калининградская область в контексте современной геополитической ситуации

Форма нового документа уже разрабатывается. Как стало известно «Эксперту», соответствующие полномочия Минэкономразвития зафиксированы в новой редакции Положения о министерстве, которое было поддержано на заседании Правительства России.

Напомним, что режим САР еще с августа 2018 года функционирует на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Целью образования САР являлось создание условий для привлечения зарубежного бизнеса (в том числе с российскими «корнями») и инвестиций из иностранных юрисдикций.

Безусловно, в настоящее время САР — это удобные площадки для редомициляции. Статус резидента «русского офшора» дает компании ряд преимуществ, связанных, помимо прочего, и с уменьшением санкционных рисков.

Например, там разрешена регистрация личных прижизненных и наследственных фондов со статусом международных, что позволяет передавать в такие фонды активы для снижения признаков корпоративного контроля и вывода из-под санкций.

Регистрация на территориях с действующим правовым режимом специального административного района осуществляется через управляющие компании (УК) АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (о. Русский) и АО «Корпорация развития Калининградской области» (о. Октябрьский).

На текущий момент в САР имеется 75 участников. Из них на Октябрьском зарегистрировано 67 международных компаний и один международный общественно полезный фонд, а на Русском — 7 международных компаний. В ближайшее время, согласно правительственным оценкам, ожидается удвоение количества резидентов.

Плата за вход

На острова Русский и Октябрьский иностранные компании могут переезжать (в том числе транзитом) из 198 стран и территорий, где действуют международные офшоры, к которым, например, относятся Кипр, Багамские острова, Британские Виргинские острова.

Одно из ключевых условий переезда компаний в САР — подтвержденная в письменной форме готовность в течение года инвестировать в российскую экономику 50 млн рублей в форме вложения в уставной капитал, фонд, вклад в имущество российских юридических лиц или капитальные вложения.

Стоит отметить, что в действующем с 2018 года законе о международных компаниях была прописана норма о регистрационном сборе, но фактически размер и механизм сбора такой платы не был установлен. Такая неопределенность не способствовала развитию проекта. Положения, предусматривающие уплату государственной пошлины вместо регистрационного сбора, были внесены Минфином в Налоговый кодекс только в этом году.

«При обсуждении новых поправок в Налоговый кодекс договорились с Минфином ввести госпошлину за подтверждение статуса международной компании. Платеж будет идти напрямую в бюджет», — заявил на заседании Правительства министр экономического развития России Максим Решетников.

«Данные положения вступают в силу с 26 апреля 2022 года и устанавливают государственную пошлину в размере 150 тысяч рублей, которые будут уплачивать участники САР за подтверждение статуса международной компании», — уточнили «Эксперту» в пресс-службе Минэкономразвития.

Статья по теме: Редомилляция как эмансипация от санкций

Также Минэкономразвития и Минфин внесли изменения в действующее законодательство о специальных административных районах. В частности, Минэкономразвития упростило условия регистрации резидентов, разрешив переезжать в САР более молодым компаниям, чем это предусматривалось до того. Теперь пропасть туда смогут те субъекты бизнеса, которые созданы до 1 марта 2022 года.

Помимо того, Минэкономразвития исключило из условий регистрации в САР требование о необходимости ведения деятельности в нескольких странах и отложило срок первой ревизии новым участникам до истечения 2 лет. В свою очередь, Минфином были смягчены условия для получения статуса международной холдинговой компании (МХК), расширен перечень льгот.

Таким образом, по итогам ежегодной ревизии в случае соответствия всем установленным законодательством критериям УК того или иного САР будет выдавать резидентам новый сертификат, подтверждающий статус международной компании. По словам Максима Решетникова, при этом будут учитываться требования по дате регистрации и факты осуществления инвестиций.

Все в САР!

«С недавними новеллами САР, очевидно, стали более привлекательными, нежели чем ранее. Упрощение порядка регистрации, расширение числа компаний, имеющих возможность переехать в САР, а также расширение налоговых льгот может положительно сказаться на притоке новых компаний. Санкционные ограничения, вводимые иностранными государствами против принадлежащих российским бенефициарам или тесно сотрудничающих с российским бизнесом компаний явно будут способствовать переезду САР тех из них, которые зарегистрированы в офшорах, но преимущественно ведут бизнес в РФ», — заявил «Эксперту» Александр Панин, управляющий партнер юридической фирмы PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners.

«Без такого переезда деятельность многих компаний может быть частично или полностью парализована, поэтому налоговые льготы иностранных юрисдикций перестают играть серьезное значение. Редомициляция в САР может предоставить таким компаниям не только возможность продолжить свою деятельность на территории РФ, но и воспользоваться ранее недоступным для резидентов числом льгот», — считает Александр Панин.

По его словам, в данной ситуации инициатива периодически подтверждать статус того или иного резидента в качестве международной компаний видится вполне обоснованной.

«Такие компании получают значительное число преференций, недоступных большинству российских юридических лиц. Поэтому важно отслеживать осуществление инвестиций и соблюдение иных требований, дающих право на получение статуса международной компании, дабы этот статус не просто обеспечивал увеличение доходов ее бенефициаров, но и помогал вносить значительный вклад в экономическое развитие нашей страны», — резюмировал эксперт.