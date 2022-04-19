Группа «Русагро» может выкупить российский бизнес финской Valio

Холдинг «Русагро» собирается приобрести российский бизнес финской Valio, которая объявила о своем уходе из РФ после начала спецоперации на Украине.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По словам одного из собеседников издания, помимо производственной площадки в подмосковном Ершово мощностью 15 тыс. т продукции в год в сделку войдут права на использования марки Viola без связки с финской компанией. Таким образом «Русагро» может получить выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров.

Бренд Viola является ключевым активом Valio в России; без прав на его использование покупателю бизнеса придется разрабатывать новый продукт, что будет крайне сложно из-за острой конкуренции на рынке, рассказал газете гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

Основной владелец «Русагро», бывший сенатор Вадим Мошкович, в марте подпал под санкции Евросоюза, после чего подконтрольная ему кипрская Granada Capital CY Ltd снизила долю в «Русагро» до 49%, передав 7,22% Юрию Журавлеву. Сам Мошкович покинул совет директоров холдинга; председателем совета стал акционер «Русагро» Максим Басов, который возглавлял компанию в 2009–2021 годах.

Как пояснил руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин, если Valio убедится в том, что покупатель ее бизнеса в РФ не находится в собственности или под контролем Вадима Мошковича, сделка состоится с большой долей вероятности.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что для российского холдинга приобретение активов Valio в России стало бы еще и возможностью использовать 137,2 миллиона долларов, которые группа собиралась выплатить акционерам в качестве дивидендов, но отказалась от своих планов.

Компания Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта, при этом ее российское подразделение сообщило, что продолжит операционную деятельность.

Чистая прибыль Valio в РФ выросла в 2021 году на 29,3%, до 320,5 млн руб. Выручка российского подразделения группы увеличилась на 8,8%, составив 8,1 млрд руб.

«Русагро» принадлежат, в частности, бренды «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника», «Московский провансаль» и «Мечта хозяйки». C 2018 года группа развивает производство молочных продуктов на базе Кошкинского маслосыродельного завода под Самарой и Заволжского молочного комбината в Ульяновской области. В прошлом году продажи молочной продукции у «Русагро» выросли на 7%, достигнув 30 тыс. тонн.

В 2021 году выручка «Русагро» увеличилась на 39% по сравнению с показателем за 2020 год, составив 243,1 млрд рублей. Выручка масложирового сегмента выросла на 57%, до 125,2 млрд, мясного сегмента — на 22% (39,6 млрд), сахарного — на 74% (12,2 млрд), сельскохозяйственного — на 18% (23,2 млрд). В IV квартале 2021 года компания нарастила выручку на 27% по сравнению с показателем за тот же период 2020-го, до 77,8 млрд рублей. Наиболее весомый вклад (40%) в выручку агрохолдинга в последнем квартале внес масложировой сегмент.

Финские компании до настоящего времени поставляли на российский рынок самые разные типы продуктов, наиболее активны они были в таких направлениях, как хлеб, кондитерские изделия, молочные продукты, а также кофе.