Индия хочет закупить беспрецедентные объемы нефти в России

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии планируют закупить максимально большое количество нефти у России. Сделка может быть оформлена в течение ближайших недель.

Используя конъюнктуру нефтяного рынка, складывающуюся под влиянием событий на Украине и вспышки коронавируса в Китае, Индия рассчитывает получить беспрецедентные объемы продукта по привлекательной цене. Об этом пишет индийская газета The Economic Times.

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При этом индийские импортеры в надежде на дополнительные скидки, планируют сменить свою стратегию закупок, перейдя с тендеров на договорные сделки.

Издание отмечает, что с начала спецоперации на Украине Индия уже купила 15 млн баррелей российской нефти, расплачиваясь в долларах по обычным банковским каналам.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению, Директор Центра стратегического анализа и прогнозирования развития топливно-энергетического комплекса Алексей Белогорьев заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта», что Индия давно рассматривается российскими нефтяными компаниями как один из перспективных, «однако практически неосвоенных и труднодоступных с точки зрения сложной логистики и ценовой конкуренции», рынков сбыта.

«По прогнозу МЭА (октябрь 2021 года), доля Индии в мировом потреблении к 2030 году увеличится до 7% с 5,3% (данные ОПЕК) в 2021 г. При этом абсолютный прирост потребления (+2,8 млн баррелей в сутки) будет выше, чем в Китае и любой другой стране», — заметил Алексей Белогорьев.

По его мнению, недавний рост поставок в Индию был обеспечен наличием высоких скидок на российские сорта нефти. Например, в марте 2022 года погрузка российской нефти в Индию, по данным МЭА, выросла до 310 тыс. барр./сут., хотя еще в феврале была почти на нулевом уровне ноля.

«Поэтому говорить о равнозначной альтернативе экспорту в западные страны не приходится. Перенаправление поставок на Индию и ряд других развивающихся стран является вынужденной мерой, сопровождающейся резким снижением маржинальности экспорта», — считает Алексей Белогорьев.

Кроме того, перед российскими нефтяными компаниями встают серьезные логистические трудности. Некоторые морские маршруты были перекрыты в связи с введенными ограничениями, что усложнило работу большинства компаний из России, работающих с зарубежными партнерами. Поиск альтернативных путей может не только занять некоторое время, но и удлинить и усложнить поставки.

«С логистикой стало только сложнее. Один из основных вариантов – маршрутизация нефти через порт Владивостока, чтобы избежать препятствий для поставок по Балтийскому и Черному морям. С Дальнего Востока нефть может быть доставлена на НПЗ восточного побережья Индии чуть менее, чем за 20 дней», — полагает эксперт.

Еще одной проблемой для расширения нефтяного сотрудничества между Россией и Индией могут стать санкции США, к которым Нью-Дели намного чувствительнее, чем Пекин.

«Будучи крупным покупателем иранской и ранее венесуэльской нефти, Индия последовательно прекращала импорт после введения американских санкций против этих стран. Пока речи о санкциях в отношении российской нефти не идет, но необходимо учитывать, что при возникновении правовых или экономических рисков индийские компании не будут использовать “серые” или, тем более, открытые схемы закупки российских нефтепродуктов», — добавил Алексей Белогорьев.

Проще, чем с Китаем

В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что российским компаниям стоит обратить повышенное внимание на Индию хотя бы потому, что страна представляет собой огромный и активно растущий рынок, а это само по себе позволяет сделать оптимистичные прогнозы, если не на ближайшее будущее, то на долгосрочную перспективу.

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«В Индии все большие обороты набирает автомобилизация. Много лет назад было отмечено, что после того, как индийцы, фигурально выражаясь, пересели со слонов на мопеды, радикально выросли закупки нефти. Если вся Индия теперь пересядет на автомобили, она станет чуть ли не мировым лидером по импорту нефти и нефтепродуктов. Поэтому эта страна — очень привлекательный рынок», — заявил «Эксперту» Игорь Юшков.

Он также напомнил, что, хотя на данный момент официального ограничения на закупки российской нефти нет, однако запрет со стороны западных стран может быть введен — полный или частичный — если ситуация вокруг Украины не претерпит изменения.

«Рынки уже постепенно начинают перестаиваться. То есть санкции на самом деле двухступенчатые. С одной стороны, начинается неформальное давление на поставки углеводородов, а потом, когда рынок чуть перестроится, когда наши объемы перейдут на азиатские рынки, а топливо оттуда — в Европу, то будет введен официальный запрет. Это может произойти уже в ближайшие месяцы», — заметил Игорь Юшков.

Аналитик считает, что России сейчас имеет смысл существенно нарастить поставки в Индию сразу по нескольким причинам. Во-первых, нефть из Ирана, Кувейта, Саудовской Аравии и некоторых стран Ближнего Востока нужна в Евросоюзе. Во-вторых, Москва способна предложить индийским компаниям более выгодные контракты.

«Индийские компании видят, что российские поставщики не могут на тендерах свою нефть “пристроить”. Зачастую именно из-за этого дается существенная скидка, а Индия покупает у трейдеров российскую нефть уже по рыночным ценам с минимальным дисконтом. Конечно, Индия возмущена этим. Так приходите, покупайте напрямую! С российской стороны нужно выходить на долгосрочные двусторонние контракты, потому что большую моржу получают сейчас именно трейдеры, а не индийские экспортёры», — констатировал Игорь Юшков.

Для более успешной экономической кооперации РФ необходимо максимально быстро наладить систему платежей, подчеркнул аналитик. Ранее у индийских компаний возникали сбои в системе оплаты, хотя они фактически осуществляли самовывоз того же российского угля из портов РФ, становясь собственниками еще при погрузке товара.

«Несмотря на заверения в том, что наша система банковской информации, которую разработал Банк России, отлажена, у Индии возникают с ней проблемы. ЦБ необходимо включиться в этот вопрос и сделать комфортную систему, потому что Индия может стать крупным покупателем и нашего угля, и нашей нефти. В этом плане показательно, что в меньшей степени сделана ставка на Китай, потому что там просело потребление. Пекин ввел жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса. Плюс мы и так поставляем в Поднебесную большие объемы нефти. Только в 2020 году поставки составили около 83 млн тонн, тогда как в Индию — 2,6 млн тонн. Поэтому возможностей нарастить поставки туда больше», — уверен Игорь Юшков

«Кроме того, с индийцами проще вести переговоры. Вспомнить диалог с китайцами по Юрубчено-Тохомскому месторождению. Китай так долго тянул переговоры с “Роснефтью”, выбивая более выгодные условия, что долю в итоге приобрели индийцы. И на самом деле, чем больше мы будем продавать Индии, тем проще нам будет вести и переговоры с Китаем. В итоге мы минимизируем тот самый дисконт, который идет на российский Urals», — заключил аналитик.

