Шансы на подписание ядерной сделки с Ираном тают с каждым днем

Несмотря на оптимизм, с которым еще совсем недавно дипломаты комментировали ход переговоров в Вене, новое соглашение по ядерной программе Ирана до сих пор не подписано. США и их западные союзники обвиняют в этом Тегеран, который занимает бескомпромиссную позицию по ряду важных вопросов. Переговоры идут уже более года. Серьезные изменения в худшую, по мнению Запада, сторону произошли после прихода к власти в Иране в августе прошлого года жесткого правительства во главе с президентом Ибрахимом Раиси. Тегеран отказывается подписывать новый Совместный всеобъемлющий план действий (JCРOA) до тех пор, пока, сообщает Oil Price (ОР), американцы не отменят санкции против Корпуса стражей исламской революции (IRGC). Белый дом в надежде на быстрое подписание нового соглашения и появление на рынках иранской нефти убрал стражей из списка террористических организаций, что является, конечно, большой уступкой, но снимать санкции не собирается. Администрация Байдена физически не в состоянии это сделать ввиду крайне негативной позиции Конгресса, который настроен против Ирана. Против исключения IRGC из черного списка выступало большинство республиканцев и демократов в обеих палатах. Естественно, законодатели не изменили своего отношения к стражам и еще меньше собираются поддерживать снятие с них санкций. К тому же, администрации Байдена в этом вопросе необходима поддержка еще и внешних сил: причем не только арабских государств Персидского залива и, в первую очередь, ОАЭ и Саудовской Аравии, но и Египта с Израилем. Добиться здесь поддержки президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену будет еще сложнее, чем в Конгрессе. Достаточно сказать, что арабы даже обсуждают с Израилем заключение антииранского военного союза. Меры противодействия распространению иранского влияния в регионе недавно обсуждали на беспрецедентной встрече в пустыне Негев представители Израиля, ОАЭ, Бахрейна и Марокко.

Один из иранских представителей на переговорах по ядерной сделке подчеркнул на этой неделе, что особой срочности с подписанием соглашения нет.