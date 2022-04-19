Шансы на подписание ядерной сделки с Ираном тают с каждым днем

Несмотря на оптимизм, с которым еще совсем недавно дипломаты комментировали ход переговоров в Вене, новое соглашение по ядерной программе Ирана до сих пор не подписано. США и их западные союзники обвиняют в этом Тегеран, который занимает бескомпромиссную позицию по ряду важных вопросов. Переговоры идут уже более года. Серьезные изменения в худшую, по мнению Запада, сторону произошли после прихода к власти в Иране в августе прошлого года жесткого правительства во главе с президентом Ибрахимом Раиси. Тегеран отказывается подписывать новый Совместный всеобъемлющий план действий (JCРOA) до тех пор, пока, сообщает Oil Price (ОР), американцы не отменят санкции против Корпуса стражей исламской революции (IRGC). Белый дом в надежде на быстрое подписание нового соглашения и появление на рынках иранской нефти убрал стражей из списка террористических организаций, что является, конечно, большой уступкой, но снимать санкции не собирается. Администрация Байдена физически не в состоянии это сделать ввиду крайне негативной позиции Конгресса, который настроен против Ирана. Против исключения IRGC из черного списка выступало большинство республиканцев и демократов в обеих палатах. Естественно, законодатели не изменили своего отношения к стражам и еще меньше собираются поддерживать снятие с них санкций. К тому же, администрации Байдена в этом вопросе необходима поддержка еще и внешних сил: причем не только арабских государств Персидского залива и, в первую очередь, ОАЭ и Саудовской Аравии, но и Египта с Израилем. Добиться здесь поддержки президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену будет еще сложнее, чем в Конгрессе. Достаточно сказать, что арабы даже обсуждают с Израилем заключение антииранского военного союза. Меры противодействия распространению иранского влияния в регионе недавно обсуждали на беспрецедентной встрече в пустыне Негев представители Израиля, ОАЭ, Бахрейна и Марокко.
Один из иранских представителей на переговорах по ядерной сделке подчеркнул на этой неделе, что особой срочности с подписанием соглашения нет.
Еще более серьезным препятствием представляется будущая роль Ирана на Ближнем Востоке, который продолжает проводить антиамериканскую политику. Без прояснения этого вопроса, считают в Вашингтоне, ни о каком подписании соглашения не может быть и речи.
Для правительства Раиси основные игроки - Россия и Китай, который, кстати, является главным экономическим партнером Тегерана. В 2020 г. китайские компании вложили в Иран ок. 26,5 млрд долларов. Сейчас Иран экспортирует в Китай ок. 829260 бар./сутки. За тот год с небольшим, что Джо Байден находится у власти, Пекин заплатил Тегерану за иранскую нефть порядка 22 млрд долларов.
Противники Байдена обвиняют его в нерешительности и в том, что он не вводит против Китая санкции за то, что тот покупает у Тегерана нефть. Госдеп признает факт нарушения Китаем антииранских санкций, но не соглашается с тем, что американские санкции не работают и что Белый дом занимает нерешительную позицию.
Единственная надежда Тегерана сейчас на Европу. Иранцы надеются на то, что у кого-то из европейцев не выдержат нервы и они сами, без американцев, подпишут соглашение по ядерной программе. Основания для этого имеются. Евросоюз сейчас готовится к полному эмбарго российских энергоносителей. Брюсселю иранская нефть сейчас нужна даже больше, наверное, чем Вашингтону. Байден надеется при помощи иранской нефти сбить цены на нефть и, самое главное для американцев, на бензин.
Тегеран, кстати, недавно воспользовался моментом и поднял цены на свою нефть для азиатских покупателей. Причем, на все три основных марки: легкую, тяжелую и нефть с месторождения Форузан. Они сейчас стоят дороже корзины нефти Омана и Дубая на 9,2; 7,95 и 8,05 доллара за баррель соответственно.