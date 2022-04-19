Каждая пятая заявка получила в 2021 году гранты Российского научного фонда

В 2021 году каждая пятая заявка российских научных коллективов получила грант на исследование, а общее количество заявок выросло более чем в два раза. Такие данные содержатся в годовом отчете Российского научного фонда за 2021 год, который был представлен на пресс-конференции в ТАСС.

«В среднем каждая пятая заявка была поддержана фондом в рамках конкурсов 2021 года. В то же время доля победителей варьировалась от 12,1% (тендеры на проекты, проводимые на объектах инфраструктуры) до 59,4% (тендеры на продление проектов)», - говорится в отчете.

В общей сложности, в 2021 году РНФ провел 15 конкурсов, на которые поступило 19,3 тыс. заявок. Для сравнения в 2020 году было подано 8,5 тыс. заявок и проведено 11 конкурсов. К конкурсам 2021 года были допущены .97% (18,7 тыс.) поступивших заявок.

Наибольшее количество заявителей участвовало в первом объявленном конкурсе проектов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми научными группами - 9,4 тыс. заявок. В 2021 году в конкурсах проектов на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований научными группами (включая проекты, возглавляемые молодыми учеными) участвовало 5,5 тыс. заявок, а в конкурсе исследовательских проектов молодых ученых (постдоков) - 1,4 тыс. заявок.

В ходе проверок РНФ обнаружил нарушения в 238 проектах своих грантополучателей в 2021 году, а также случаи длительного отсутствия руководителей проектов в стране