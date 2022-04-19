Китай сделал важное заявление по отношениям с Россией

Китай заявил России, что продолжит укреплять с ней "стратегическую координацию" независимо от международной нестабильности, заявило министерство иностранных дел КНР во вторник, сообщает Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в понедельник в ходе встречи с послом России в Китае Андреем Денисовым подчеркнул, что почти 30-процентный рост торговли между Китаем и Россией за первые три месяца этого года свидетельствует об «устойчивости и эндогенной силы» сотрудничества между двумя странами.