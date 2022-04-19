Китай сделал важное заявление по отношениям с Россией

Китай заявил России, что продолжит укреплять с ней "стратегическую координацию" независимо от международной нестабильности, заявило министерство иностранных дел КНР во вторник, сообщает Reuters.
Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в понедельник в ходе встречи с послом России в Китае Андреем Денисовым подчеркнул, что почти 30-процентный рост торговли между Китаем и Россией за первые три месяца этого года свидетельствует об «устойчивости и эндогенной силы» сотрудничества между двумя странами.
На прошлой неделе сообщалось, что товарооборот России и Китая в I квартале 2022 г. вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $38,17 млрд.
По оценке Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт в Россию за три месяца вырос на 25,9% до $16,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31% до $21,73 млрд. Положительное сальдо России достигло $5,29 млрд, рост в годовом исчислении составил 68%. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд.
Ранее Эксперт Online сообщал, что первый железнодорожный мост между Китаем и Россией через реку Амур планируют ввести в эксплуатацию уже к августу текущего года. Это позволит сократить путь на поезде из Хэйлунцзяна в Москву более чем на 800 км, сэкономив около 10 часов. Китайская сторона начала проводить учения перед тестовыми испытаниями с участием грузовых поездов, чтобы убедиться, что все надежно работает, сообщает South China Morning Post.