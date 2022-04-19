Корпоративная почта – требования к функционалу

Корпоративная почта – основной инструмент деловой коммуникации в современном мире.

Сфера высоких технологий сегодня развивается особенно стремительно. Именно поэтому, представителям коммерческих структур, следует периодически задаваться вопросом: насколько корпоративная почта компании отвечает вызовам времени?

Корпоративная почта должна иметь три характерных качества:

Быть надёжной;

Быть функциональной;

Быть защищённой.

Надёжность. От скорости передачи данных, от стабильности работы системы напрямую будет зависеть скорость решения текущих деловых вопросов с партнёрами и клиентами. Поэтому малейший сбой в работе системы может привести к срыву важной сделки и реальным финансовым убыткам.

Круглосуточная доступность корпоративной почты обеспечивается размещением в дата-центре с автономной системой, с многократным дублированием каналов связи.

Функциональность. К этому параметру обычно относят удобный веб-интерфейс и наличие некоторого количества вспомогательных инструментов. Так, к примеру, немалое значение для бизнеса будет иметь возможность архивирования всей почтовой переписки – это оградит компанию от риска навсегда потерять важные данные виртуальной работы с клиентами. Полезным инструментом также станут собственные списки рассылки и некоторые другие функции.

Защищённость. Обывателем под этим словом обычно понимается установка типичного антивируса. К слову, и антивирусная защита будет не последним пунктом защиты корпоративной почты.

Кроме того, почтовый сервер в обязательном порядке должен поддерживать современные протоколы шифрования SSL/TLS – это исключит возможность перехвата конфиденциальных сведений, которые передаются посредством корпоративной почты.

Защита от назойливой интернет-рекламы, позволит сотрудникам компании дольше концентрироваться на текущих рабочих вопросах, не отвлекаясь на постоянную проверку «новых» писем. Наиболее эффективным сегодня в этом плане считается спам-фильтр SpamAssassin.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ответственную работу лучше всего доверять профессионалам. Именно поэтому, если уровень компании не позволяет содержать крупный штат IT-специалистов, которые бы каждый день заботились о стабильной работе и защите корпоративной почты, есть смысл работать на аутсорсинге с профессиональной хостинговой компанией.

Такие услуги предоставляет российский хостинг-провайдер Tendence.ru.