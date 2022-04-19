Лавров: РФ рассматривает возможность использования только обычных вооружений на Украине

Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главу МИД цитирует ТАСС, ссылаясь на интервью дипломата телеканалу India Today.

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», - сказал Лавров отвечая на вопрос о том, будет ли РФ использовать ядерное оружие на Украине.

В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что Россия ни при каком раскладе на Украине не собирается применять там ядерное оружие, напоминает ТАСС.

