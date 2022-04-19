Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза спецоперации

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы российской военной спецоперации на востоке Украины.

Об этом министр иностранных дел РФ рассказал в интервью телеканалу India Today, выдержки из которого публикует РИА Новости.

«На востоке Украины начинается следующая фаза российской военной специальной операции, которая направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик, – отметил Лавров. – Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации».

В том же интервью глава МИД России подчеркнул, что Запад воспользовался президентом «незалежной» Владимиром Зеленским в своих целях, поощряя его стремление игнорировать любые предложения по минскому переговорному процессу.

«Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению Минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешён. А Запад сейчас предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против нашей страны. Они сделали всё, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», – резюмировал Лавров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами переадресовал вопрос одного из них о подробностях новой фазы спецоперации на Украине в Минобороны РФ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам Лаврова, Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине.

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идёт только об обычных вооружениях», – сказал министр иностранных дел, отвечая на вопрос журналиста India Today о том, будет ли РФ использовать ядерное оружие на Украине.

